Iván Román sí, Vozinha no: Las sorpresas en la citación de Colo Colo para duelo clave contra O’Higgins

Fernando Ortiz modifica la lista de convocados para recibir al Capo de Provincia en el Estadio Monumental.

Colo Colo se mentaliza para disputar la fecha 19 de la Liga de Primera. El Cacique recibe a O’Higgins, rival que sabe de victorias en el Estadio Monumental y que ha sido uno de los más regulares este 2026.

Pero también tiene la presión encima de que Universidad de Chile ya venció a Deportes Limache. Por lo que los azules acortaron distancia en la tabla.

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Además la próxima semana se juega el Superclásico en el Estadio Nacional, por lo que podrían reducir aún más la diferencia de puntos.

Ante esto, Fernando Ortiz decidió citar a sus mejores jugadores para el duelo de este domingo. Lo que provocó la sorpresa de los hinchas ya que hay varios damnificados en la convocatoria.

Las sorpresas en la citación de Colo Colo vs O’Higgins

En la lista entregada por el Cacique, de entrada se indica que se mantienen los arqueros Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva. Por lo que Vozinha debe seguir esperando por su oportunidad.

Ahora en defensa aparece la segunda gran sorpresa. Iván Román, que llegó está semana, recibió el visto bueno y fue convocado. El otro ausente es Javier Méndez que está en reintegro deportivo según el cuerpo médico.

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La tercera sorpresa es en el mediocampo. Esto porque Claudio Aquino no aparece entre los citados. Tampoco se indica que haya sufrido alguna lesión, por lo que solo sería decisión técnica.

En tanto en el ataque vuelve Javier Correa y se suma a Maxi Romero, Lautaro Pastrán, Leandro Hernández, Francisco Marchant y Felipe Raipán.

En resumen:

Iván Román es citado para jugar por Colo Colo este domingo ante O’Higgins.

Vozinha no recibió el alta del cuerpo técnico y aún no es convocado en el Cacique.

El otro gran damnificado es Claudio Aquino que no es citado y su continuidad en el equipo es incierta.