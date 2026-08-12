En la presentación de Iván Román, el presidente de Blanco y Negro aclaró si llegará otro jugador.

Colo Colo ha aprovechado el mercado de pases de invierno, aunque con una horas disponibles antes del cierre, Aníbal Mosa avisó si irán por un nuevo refuerzo.

Los Albos son los súper líderes del fútbol chileno, con 12 puntos de diferencia sobre Universidad de Chile. Pese a esto, en Macul no se duermen en los laureles, por lo que igual fueron por incorporaciones de nivel y consiguieron el fichaje de Vozinha e Iván Román.

¿Colo Colo va por un tercer refuerzo?

Iván Román es el último fichaje de Colo Colo. Por esta razón, desde el club organizaron la habitual conferencia de prensa para presentar a su nuevo futbolista. El defensa formado en Palestino llega a préstamo desde Atlético Mineiro y firma hasta fines de 2027. De todos modos, Aníbal Mosa no descartó la llegada de otro jugador.

“Con respecto a los nombres, claro que sí. Quisimos a Vozinha lo trajimos. A Iván y lo trajimos. Estamos muy conformes. Ahora mientras esté abierta la ventana cualquier cosa puede ocurrir. Y si no ocurre nada, bienvenido sea. Y si no, tenemos un equipo más fortalecido que en la primera rueda“, indicó Mosa.

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De esta manera, el presidente de Blanco y Negro no cierra la opción de la llegada de un tercer refuerzo, aunque es complejo ya que la ventana cierra la noche de este jueves 13 de agosto. De igual manera, el mandamás expresó su felicidad por el plantel conformado.

“Confiamos mucho en el equipo que armamos a principios de año, pero tenemos la convicción de que no sólo tenemos que mirar el presente. También el mediano plazo. Bajo ese punto de vista también pensamos en 2027, entendemos que el corazón de esta institución es el fútbol y la competitividad al máximo nivel para plantarse de igual a igual con los mejores equipos de América“, cerró Mosa.

Mosa está conforme con el mercado de Colo Colo. Imagen: Photosport

Si bien falta mucho torneo, Aníbal Mosa ya mira de reojo la participación de Colo Colo en la próxima Copa Libertadores. Solo una tragedia deportiva dejaría a los Albos con las manos vacías. Restando 12 partidos, tendrían que perder 1/3 para que recién los igualen en la cima. Difícil que se les escape el título.