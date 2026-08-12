Lejos de reconocer un error, el juez central del duelo entre Concepción y U de Conce detalla la particular escena en la que le puso tarjeta roja al goleador.

Fue la jugada más insólita que dejó la jornada 18 en Liga de Primera. En el duelo donde Deportes Concepción derrotó por 1-0 a Universidad de Concepción, el árbitro Fernando Véjar expulsó al goleador Joaquín Larrivey tras un incidente donde llegó a romperse una camilla.

El delantero lila explicó luego del encuentro que la tardanza que tuvo en salir de la cancha fue por la rotura de este elemento, y afirmó que el juez central “al final del partido me dijo que se había equivocado“. Pero faltaba conocer la versión del otro protagonista.

Finalmente, se conoció el informe arbitral de Véjar sobre la llamativa acción en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, y lejos de admitir lo que señala Larrivey, explica en detalle por qué lo amonestó por partida doble, lo que podría traerle castigo al ariete de Concepción.

ver también Joaquín Larrivey revela tras insólita expulsión: “El árbitro me dijo que se equivocó”

Insólito informe de Véjar por expulsión a Larrivey

El silbante detalla que en el minuto 65 le puso la primera tarjeta amarilla al Bati, acusándolo de “retardar la reanudación del juego“, esto por bajar de la camilla al momento que se rompió la misma y salir caminando de la cancha en compañía del staff médico del club local.

Acto seguido, Véjar apunta que Larrivey recibe la segunda amonestación por “desaprobar con palabras y acciones“. En ese aspecto, el árbitro indica que “lanzó un objeto (cinta roja) en forma de protestar una decisión“, en referencia a la actitud del ‘9’ para demostrarle que no podía salir en camilla.

Al respecto, en la sección “Incidentes”, ítem “Otras Observaciones”, el juez destaca que “en el momento de requerir asistencia un jugador de Deportes Concepción, ingresan solo 2 camilleros para poder sacarlo del terreno de juego”, siendo que el reglamento dice que debe hacer cuatro.

En síntesis