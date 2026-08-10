El entrenador del Campanil tuvo su reestreno en el equipo, que cayó por 1-0 ante los lilas gracias a un gol de penal de Joaquín Larrivey tras una falta que no lo convenció para nada. "Fue un penalcito", lanzó. Y más.

Por esas cuestiones que a veces tiene la vida, Cristian La Nona Muñoz volvió a la primera división del fútbol chileno en un clásico, aunque terminó con una victoria para Deportes Concepción sobre el equipo del exentrenador de Palestino. Fue un 1-0 que desniveló el argentino Joaquín Larrivey.

Aunque la falta dentro del área que sancionó Fernando Véjar a instancias del VAR fue un motivo de una contundente queja del DT de la Universidad de Concepción. Un pisotón de Yerco Oyanedel sobre Joaquín Montecinos terminó con un remate del Bati desde los 12 pasos y el lateral izquierdo amonestado.

“Una sensación amarga. todos vimos el partido, tuvimos situaciones de gol. Jorge (Broun) tocó un balón en todo el pasrtido. En el segundo tiempo fue un espectador del juego. Termina condicionado por un penal, creo que fue un penalcito”, lanzó Muñoz.

Por esta falta, Véjar pitó penal tras chequear las imágenes en el VAR. (Captura TNT Sports).

Agregó más a su reclamo. “Una situación similar de Harol Salgado que lo chocaron por detrás. Y si vamos a cobrar esos contactos, debería haber visto esa jugada“, afirmó sobre una acción sobre el exjugador de Coquimbo Unido y A.C. Barnechea.

Una determinación de Fernando Véjar fue muy cuestionada por el DT del Campanil. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Después generamos ocasiones de gol, pero no las pudimos concretar. Me voy con la amargura del resultado, aunque creo que entregamos mucho”, dijo también el otrora volante ofensivo de Universidad de Chile, quien en su carrera de entrenador registra pasos por Santiago Morning, el Barne y Palestino.

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Nona Muñoz y el clásico que perdió el Campanil: “Deportes Concepción no fue superior”

Para la Nona Muñoz también hubo espacio de dejarle un palito a Deportes Concepción a pesar del 1-0 que celebraron los lilas. “El equipo estuvo equilibrado, estuvo bien compacto en todas las líneas y se perdió por un detalle”, aseguró el DT de Universidad de Concepción.

“No era para perder, Concepción no fue superior en el juego. Pero me voy con la entrega de los muchachos”, sacó en limpio el estratego, quien es el cuarto entrenador del club luego de Juan Cruz Real, Leonardo Ramos y el breve período de Ricardo Viveros.

Cristian La Nona Muñoz le da indicaciones al lateral derecho Jorge Espejo. (Eduardo Fortes/Photosport).

A pesar de la derrota hubo algunas cuestiones que sí le gustaron al DT. “Cómo corrieron, cómo jugaron y se atrevieron en las condiciones que estaba la cancha. Este es el camino para seguir sumando”, sentenció La Nona Muñoz, quien ahora debe abocar sus energías en planificar el duelo vs Deportes La Serena en la fecha 19.

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