Los Millonarios le sacaron brillo a su apodo y compraron a un seleccionado argentina que militaba en Europa.

River Plate vive una situación pocas veces vista en el club. Pese a la crisis deportiva, el dinero no es problema para los Millonarios y compraron a un seleccionado argentino.

Los dirigidos por Eduardo Coudet han comenzado de pésima manera el campeonato local. Son últimos del grupo B con 0 puntos en cuatro encuentros. Los más negativos ya piensan en la pelea por el descenso y otros, simplemente piden la salida del Chacho.

Otro refuerzo galáctico de River Plate

Pese al mal momento en la cancha, desde los institucional River Plate tiene un buen momento. Así lo demuestra su generosa billetera, la que no tuvo problemas en abrirse para pagar 20 millones de euros por un actual seleccionado argentino, que obtuvo el subcampeonato del mundo en Norteamérica 2026.

Se trata de Thiago Almada, jugador de 25 años que defendía la camiseta de Atlético de Madrid. Luego de diversas especulaciones, los Millonarios oficializaron el arribo del extremo y el formado en Vélez Sarsfield manifestó su alegría por arribar a Núñez.

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“Estoy cumpliendo un sueño de jugar en un club como River Plate y quería agradecerles por el cariño, por el mensaje que me han mandado todo este tiempo y espero poder darles muchas alegrías. Un abrazo grande”, indicó el futbolista.

Thiago Almada salió de Vélez rumbo a Atlanta de la MLS. Pasó por Botafogo, Olympique de Lyon y el mencionado Atlético de Madrid. Con la selección de Argentina ganó Qatar 2022, además de decir presente en la Copa del Mundo recién terminada.

En el actual mercado River Plate contrató a Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, entre otros. Aún así, están en el último lugar del fútbol argentino. Increíble, pero es lo bello del fútbol. Chacho Coudet tendrá la misión de hacer funcionar a este Dream Team.