El técnico Fernando Ortiz tuvo que hacer una modificación obligada por lesión, para visitar a Unión La Calera.

Colo Colo vuelve a la cancha, luego de una agitada semana que significó el arribo de Vozinha, algo que movió el piso en el estadio Monumental, por lo que ahora se quieren enfocar en la pelotita.

Los albos son los punteros indiscutidos en el torneo, por lo que quieren mantener su ventaja en la tabla de posiciones, esta tarde cuando visiten a Unión La Calera en la cancha sintética del estadio Nicolás Chahuán.

En ese sentido, alertan que el equipo del técnico Fernando Ortiz tendrá una dura baja, luego que en la semana de entrenamientos Diego Ulloa presentó molestias por lo que no pudo practicar con normalidad.

Erick Wiemberg se adelanta como la gran novedad en la formación de Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

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Wiemberg vuelve al once estelar

Fue el sitio Cacique Pasión quines adelantan la formación titular que presentará Colo Colo en su visita a Unión La Calera, con una importante novedad que puede modificar el funcionamiento.

Esto, porque aseguran que, ante la ausencia de Diego Ulloa, será Erick Wiemberg quien asuma el protagonismo en el once estelar, quien no estuvo por estar suspendido ante Deportes Limache.

Otro aspecto a destacar es que no fue considerado para este encuentro Vozinha, además que se mantiene la ausencia de Javier Correa, quien paga su última fecha de suspensión.

Colo Colo formaría con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Erick Wiemberg y Álvaro Madrid en el mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en la delantera.