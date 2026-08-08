¿Con o sin Vozinha? La lista de citados de Colo Colo para la visita ante Unión La Calera

El entrenador Fernando Ortiz dio a conocer a sus convocados para el partido de este domingo por la Liga de Primera.

Una semana movida tuvo Colo Colo, debido a la expectación que provocó la llegada al país del arquero Vozinha, quien tras su gran Mundial 2026 se sumó al líder de la Liga de Primera.

El portero caboverdiano vivió frenéticos días desde su arribo a Chile. Primero tuvo un recibimiento multitudinario en el aeropuerto. Luego vivió una nutrida conferencia de prensa y tras ello tuvo una masiva presentación en el estadio Monumental.

El meta de 40 años recién lleva cinco entrenamientos con el plantel albo, es por ello que el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, no lo tiene en cuenta de cara al duelo de este domingo ante Unión La Calera.

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La nómina de Colo Colo ante La Calera sin Vozinha

El Tano Ortiz quiere que Vozinha primero se empape de Colo Colo y el fútbol chileno, y además que se ponga a tono físico, por lo que no está en la citación para el choque dominical.

Los porteros del líder del fútbol chileno seguirán siendo Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva, por lo que prevé que el africano recién sea considerado para el choque del domingo 16 de agosto ante O’Higgins en el Monumental.

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Otra ausencia en el conjunto popular es la del carrilero izquierdo Diego Ulloa, quien padece de síndrome facetario lumbar, por lo que su puesto en la titularidad lo tomaría Erick Wiemberg, quien viene de cumplir una fecha de castigo por su expulsión contra Deportes Limache.

Colo Colo saldrá al césped sintético calerano sin su fichaje estrella, Vozinha, quien aún no está listo para debutar y será testigo del duelo entre el líder y el colista del fútbol chileno.

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¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera