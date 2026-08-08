El volante de Vélez Sarsfield le rompió el arco a los Xeneizes y sube su valor de mercado.

Mientras Colo Colo lo desea, Diego Valdés sigue brillando en el fútbol argentino. Esta vez, el volante convirtió contra Boca Juniors en condición de visita, dejando sin respuesta al arquero rival.

El formado en Audax Italiano es seguido muy de cerca por los Albos. Fernando Ortiz lo dirigió en América de México y sabe de la calidad del “10”. Sin embargo, Vélez Sarsfield no ha querido soltarlo y luego de lo sucedido ante los Xeneizes, más difícil que lo dejen ir.

El golazo de Valdés

En la 4° fecha del fútbol argentino, Vélez Sarsfield visitó a Boca Juniors. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena hacen de local en el Tomás Ducó de Huracán, debido a trabajos en la cancha de La Bombonera. Como viene siendo habitual, Diego Valdés fue titular.

ver también Carlos Palacios o Diego Valdés: Quién debe ser el ’10’ de Colo Colo según los números

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto venían de tres triunfos consecutivos, por lo cual llegaron con confianza al choque con los Xeneizes. Por esta razón, golpearon de entrada a los 12 minutos gracias a un gol de otro encuentro de Valdés.

Un tiro libre desde la derecha de Vélez, parecía que iba a ser un centro al área de Boca Juniors, pero los genios siempre piensan distinto. Diego Valdés vio que el arquero Álvaro Montero no estaba en posición de remate y el chileno golpeó con violencia el balón y la clavó sin resistencia.

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Este fue el 1-0 de Vélez Sarsfield, pero en el 39′ Santiago Ascacibar puso el 1-1 transitorio. De todos modos, el gol de Valdés vino a ratificar su gran momento en el Fortín y lo que además, complica las aspiraciones de Colo Colo.

Resulta que los Albos quieren que el jugador rescinda con Vélez y salga libre, con el pase en su poder. Sin embargo, debido a su gran momento en el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, es complejo que lo dejen salir “gratis” desde el José Amalfitani.