El Cacique quiere hacer un intento extra para quedarse con los servicios de uno de los grandes anhelos de Fernando Ortiz en este mercado de fichajes.

Colo Colo sigue explorando este mercado de fichajes invernal tras abrochar el arribo de Vozinha. Los albos quieren reforzarse y por lo mismo no han cesado en sus ganas de lograr darle en el gusto a Fernando Ortiz.

En ese sentido, uno de los jugadores por los que casi el Tano está obsesionando es el chileno Diego Valdés, a quien dirigió en el América de México y que actualmente milita en Vélez Sarsfield de Argentina.

Lamentablemente para el argentino las negociaciones por traer al volante de 32 años no han sido fáciles. Su club no quiere dejarlo partir, a tal punto de que buscarán las fórmulas de pagarle los sueldos que se le adeudan para mantenerlo en el equipo de Guillermo Barros Schelotto.

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Aunque ojo, en el Monumental están lejos de bajar los brazos por el seleccionado nacional, a tal punto de que quieren hacer un esfuerzo extra para lograr traerlo si es que no pueden hacerlo a costo cero.

El plan que Colo Colo traza para fichar a Diego Valdés

En el Cacique esperan que el volante pueda arreglar su salida de Vélez Sarsfield para poder llegar libre al Monumental. Sin embargo, este camino está complicado, ya que el club argentino no está dispuesto dejarlo partir tan fácil, lo que obliga a activar un plan B para traerlo.

De acuerdo a información entregada por ESPN Chile, en el Popular piensan ofertar por Diego Valdés a Vélez una cifra cercana a la que se le adeuda al jugador. Hablamos de cuatro meses de sueldo que no se le han pagado.

Diego Valdés es la gran obsesión de Fernando Ortiz para Colo Colo en este mercado. | Foto: Archivo.

Hay una tercera vía, que es que Diego Valdés se auto despida ante la FIFA, algo que podría tardar un par de días antes de comenzar a negociar con los albos. Sea cual sea el camino, las próximas jornadas serán claves para ver si es posible abrochar su fichaje.

Valdés en esta temporada 2026 ha jugado en Vélez un total de 18 partidos, siendo 14 por el Apertura, tres por el Clausura y uno en Copa Argentina. Suma dos goles y cinco asistencias en 805 minutos de acción.

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En síntesis