El volante ofensivo se aleja cada vez más del cuadro albo, tras movida de Vélez Sarsfield, club dueño de su pase.

Colo Colo está en boca de todo el mundo, no por ser por paliza el mejor equipo de la Liga de Primera de 2026, sino que por el mediático fichaje del arquero caboverdiano Vozinha.

El portero de 40 años, figura en el Mundial 2026 con Cabo Verde, es el primer refuerzo del cuadro albo para el cierre de la temporada, sin embargo, no es la única contratación que busca Blanco y Negro.

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, pidió la llegada del volante creativo Diego Valdés, pero el arribo del ex América de México, actualmente en Vélez Sarsfield, está prácticamente descartado.

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Vélez no quiere dejar partir a Diego Valdés

Colo Colo quería que Diego Valdés negociara su salida de Vélez, debido a que el club argentino le adeuda 4 meses de sueldo, sin embargo, en radio Cooperativa informaron que El Fortín se pondrá al día con el chileno y no lo quiere perder.

“El club argentino reconoció que mantiene pagos adeudados a Valdés, pero comunicó que se pondrá al día para asegurar su continuidad y evitar que el jugador explore una salida por esa situación contractual”, señaló la citada emisora.

Vélez no quiere perder a Valdés. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“La determinación de regularizar la deuda también representa una señal directa para Colo Colo y para el propio volante: Vélez cuenta con él y no tiene intención de negociar su salida”, agregó.

De esta forma, Colo Colo se queda sin el gran deseo del Tano Ortiz en el mercado de fichajes, quien estaba presionando por la contratación de Diego Valdés, a quien le tomó cariño cuando lo dirigió en América.

Diego Valdés ha tenido una regular temporada en Vélez, donde ha jugado un total de 18 partidos durante 2026, marcó 2 goles y actuó en 805 minutos.

En síntesis

Vozinha , arquero de 40 años de Cabo Verde, es el nuevo refuerzo de Colo Colo .

, arquero de 40 años de Cabo Verde, es el nuevo refuerzo de . Colo Colo buscó a Diego Valdés , pero Vélez Sarsfield pagará su deuda para retenerlo.

, pero pagará su deuda para retenerlo. El volante Diego Valdés registra 2 goles en 18 partidos con Vélez en 2026.

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¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera