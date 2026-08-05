El Cacique alista una jornada especial para presentar al arquero caboverdiano ante sus hinchas.

La llegada de Vozinha a Colo Colo tendrá una bienvenida a la altura de la expectación que generó su fichaje. Este miércoles, el Estadio Monumental será escenario de una jornada especial donde los hinchas albos podrán recibir al nuevo arquero del Cacique.

El portero ya firmó su contrato con el cuadro popular y fue presentado ante los medios durante este martes. Ahora será el turno de compartir con los fanáticos, en un evento que comenzará a las 17:00 horas y que contará con entrada gratuita.

Vozinha tuvo su primer entrenamiento en Colo Colo.

El show preparado para la presentación de Vozinha

La actividad tendrá un aforo autorizado de 42 mil espectadores, por lo que en Colo Colo esperan una masiva presencia de hinchas en las tribunas del Monumental.

La aparición de Vozinha en la cancha está programada para las 19:00 horas, pero antes los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo musical preparado por el club, con la participación de DJ Rocka, la banda de cumbia Garras de Amor, el artista urbano Forest y Juan Sativo.

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Además, la jornada contará con un espectáculo de luces para acompañar la presentación del arquero, que llega al Cacique como uno de los fichajes más llamativos del fútbol chileno en el último tiempo.

En resumen…