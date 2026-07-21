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Colo Colo sale del Monumental: práctica cambia de lugar por las lluvias

Colo Colo salió del Estadio Monumental para la práctica de este martes y se trasladó a Las Condes.

Por Javiera García L.

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La práctica de este martes cambió de lugar
© Colo ColoLa práctica de este martes cambió de lugar

Colo Colo se prepara para su regreso a la Liga de Primera, donde este viernes 24 de julio enfrentará a Deportes Limache en el Estadio Monumental. Eso sí, la semana de trabajos se vio afectada por un importante problema.

Y es que la planificación de este martes 21 tuvo que ser modificada producto de las lluvias de los últimos días y que continúan en la Región Metropolitana.

Las canchas de entrenamiento del Monumental quedaron muy blandas después de los días de precipitaciones, y se tomó una decisión clave pensando en su preservación y cuidado para el futuro.

Así, según confirmó el Canal de Edson, el plantel se movió de locación. El Cacique dejó su casa y se traslado al Stadio Italiano, ubicado en la comuna de Las Condes, para entrenar de la mejor manera este martes.

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Según complementó el Canal de Edson, se consideró usar la cancha sintética ante la situación con los campos de entrenamiento, pero tampoco estaba en las mejores condiciones y finalmente se optó por el Stadio Italiano.

Durante estos últimos días, el Cacique ha difundido registros de los cuidados especiales a la cancha principal, que debería estar en buenas condiciones para jugar el partido contra Deportes Limache este viernes.

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