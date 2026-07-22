Colo Colo abre el semestre contra su bestia negra: Fernando Ortiz ya delinea el once del Cacique para intentar doblegar por fin a Deportes Limache.

Colo Colo deja atrás las vacaciones y la intertemporada. El Cacique vuelve a la acción oficial por los puntos y no será nada fácil: los albos reciben a Deportes Limache este viernes, por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz inicia la segunda rueda como exclusivo puntero en la tabla, diez unidades por delante de Universidad Católica y 12 de Universidad de Chile y Coquimbo Unido.

Colo Colo formaría con Gabriel Maureira al arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Matías Fernández, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón y Diego Ulloa; Víctor Felipe Méndez en mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en ataque.

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Las bajas del Cacique ante Limache

Cabe recordar que Limache es el equipo al que Colo Colo no le puede ganar, mientras el Cacique tiene las bajas de Fernando de Paul y Marcos Bolados tras largos meses en recuperación, en tanto que Lautaro Pastrán sufrió un esguince medial en la rodilla.

Ortiz ya tiene delineada la formación de Colo Colo ante Limache.

Jonathan Villagra había dejado atrás su lesión y asomaba entre los probables titulares, pero acusó nuevas molestias. En tanto, Claudio Aquino superó una tenosinovitis pes anserina en su rodilla izquierda.

Asimismo Javier Correa, Joaquín Sosa y Javier Méndez aún deben cumplir castigo, el primero por sus duras críticas al árbitro Nicolás Gamboa tras su cometido en el duelo contra Huachipato por la Copa de la Liga.

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Colo Colo recibe a Deportes Limache este viernes 24 de julio, desde las 20:30 horas, en el estadio Monumental. Los pupilos de Fernando Ortiz esperan dar otro paso al título, recién inicio el segundo semestre.

Resumen:

-Viernes 24 de julio a las 20:30 jugará Colo Colo contra Deportes Limache.

-10 puntos de ventaja tiene el líder Colo Colo sobre su escolta Universidad Católica.

-Fernando de Paul y Marcos Bolados son bajas en el club por largas recuperaciones.