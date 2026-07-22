¿Arriesga puntos? Aníbal Mosa explica polémico caso de visas de trabajo en Colo Colo

Según el Presidente de ByN, está todo “en regla” pero confesó que existieron complicaciones con Maxi Romero.

Colo Colo se mentaliza para la segunda rueda de la Liga de Primera. El Cacique prepara equipo estelar para comenzar la fase final ante Deportes Limache y estirar la racha de ventaja en la punta del campeonato.

Para ello, Fernando Ortiz reúne a su mejor gente, mientras se espera por la llegada de refuerzos para complementar la plantilla del primer semestre.

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Pero mientras esto se trabaja en el Monumental, hay otro punto que no deja de llamar la atención. Esto tiene relación con las visas de trabajo y que ya estalló hace unas semanas.

Esto debido a que se denunció que hay equipos que jugadores foráneos ocuparon visa de turista. Lo que implica graves sanciones: según las bases del campeonato implican multas de 500 UF y la pérdida de cada partido que se disputen con jugadores mal inscritos.

Colo Colo enfrenta polémica por casos de visas de trabajo

Ante esto, equipos como Universidad de Chile ya indicaron que tienen todo avanzado con la documentación. Por que ahora la pelota cruzó la vereda, es que todavía sigue presente lo ocurrido con el caso de las licencias de conducir.

Por lo que en Colo Colo se le consultó a Aníbal Mosa sobre el caso que enfrenta el Cacique. “Está todo en regla”, confesó a Cooperativa Deportes fuerte y claro.

Maxi Romero será titular el viernes ante Limache. Foto: Andrés Pina/Photosport

Sin embargo, el empresario reveló que hubo un caso que generó complicaciones. Lo que tuvo relación con Maxi Romero con uno de los formularios de documentación.

Pese a ello, recalcó no deberían registrar inconvenientes. Por lo que el “Tigre” está habilitado para jugar este viernes cuando Colo Colo reciba a Deportes Limache en el Estadio Monumental desde las 20:30 horas.