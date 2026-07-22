El defensor se había recuperado de las molestias que lo dejaron sin poder jugar en las últimas fechas. Asomaba como titular y ahora obliga a cambiar los planes.

Colo Colo parecía solucionar un importante problema, pero las malas noticias no lo sueltan. Además de perder un fichaje que tenía listo, el Cacique ahora lamenta la baja de un jugador que se había recuperado recién: Jonathan Villagra.

El ex defensor de Unión Española había sido el gran ausente en las últimas jornadas debido a molestias que estuvo tratando en la pausa del torneo. De hecho, no viajó a la intertemporada en Colombia para poder sumarse a los trabajos del plantel.

Sin embargo, en el entrenamiento de este martes sus problemas físicos nuevamente se hicieron presentes. La situación golpea fuerte a Fernando Ortiz, quien lo tenía considerado como titular para el regreso de la Liga de Primera ante Deportes Limache, su bestia negra.

Jonathan Villagra se baja del choque de Colo Colo ante Limache

A Jonathan Villagra se le complicó el regreso a las canchas con Colo Colo. Después de haber vuelto a las prácticas esta semana, el defensor volvió a presentar problemas físicos que lo dejan prácticamente descartado contra Deportes Limache.

Jonathan Villagra había vuelto, pero otra vez es baja en Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Jade Quiñones quien en Sportscenter de ESPN reveló que el jugador no terminó bien tras la última práctica. Esto, ya que el zaguero “se resintió” del desgarro que lo tenía sin ser considerado desde comienzos de julio.

Esta es una muy mala noticia para Fernando Ortiz, quien ya había comenzado a preparar la formación para enfrentar a Deportes Limache, equipo al que aún no logra vencer en duelos oficiales. Ahí el defensor aparecía entre los estelares, pero ahora habrá que mover las cosas.

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El periodista avisó que, lo más probable, es que Colo Colo repita la fórmula que utilizó en su amistoso con Millonarios. Esta es bajar a Jeyson Rojas a la línea de tres en el fondo y así cederle la banda derecha a Matías Fernández Cordero.

Habrá que esperar el parte médico del Eterno Campeón para conocer la magnitud de la lesión que complica al defensor. Sin duda un problema inesperado y que llega cuando enfrentarán a un equipo que se ha transformado en su bestia negra.

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Colo Colo ruega para que Jonathan Villagra pueda estar de vuelta lo antes posibles. El Cacique inicia la segunda rueda de la temporada sin uno de sus pilares en el fondo, algo que puede costarle muy caro.

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