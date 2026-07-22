El portazo del uruguayo llevó a que algunos currículums fueran acercados al Cacique para la segunda rueda. Ambos ya sonaron en el pasado.

Colo Colo sufrió un duro revés en el mercado de fichajes de invierno luego de perder a su principal carta en el arco. Santiago Mele le dio un portazo al Cacique cuando parecía listo, lo que llevó a que otros nombres fueran acercados al Estadio Monumental.

El uruguayo decidió cambiar los términos a última hora y firmará con Independiente de Avellaneda. Esta situación dejó vacante el puesto que mira el Eterno Campeón, por lo que dos viejos conocidos llegaron a tocar la puerta: Gabriel Arias y Matías Dituro.

Los argentinos nacionalizados chilenos se metieron a la pelea para cuidar la portería alba en la segunda rueda. Una situación que genera debate, pero que por ahora no pasa más allá de sondeos.

Gabriel Arias y Matías Dituro se acercan a Colo Colo para la segunda rueda

En Colo Colo perdieron a su prioridad, pero sumaron más alternativas para su arco. Tras la negativa de Santiago Mele, el Cacique pone la mira en otros nombres con dos nuevos interesados en llegar al Estadio Monumental.

Gabriel Maureira suma más presión en el arco de Colo Colo luego que Gabriel Arias y Matías Dituro fueran acercados. Foto: Photosport.

Fue el periodista Edson Figueroa quien en su canal de YouTube destapó la situación ocurrida en las últimas horas. “Me hablaron del nombre de Gabriel Arias, que lo estaban acercando“, señaló.

Pero el guardameta de Newell’s Old Boys no es el único que llegó a ofrecerse. “Ojo con Dituro que podría aparecer como una posibilidad también“, disparó el reportero albo.

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La situación de Vozinha también ha generado ruido en las últimas horas en Colo Colo, aunque Edson Figueroa fue categórico al respecto. “No termina de convencer al cuerpo técnico“.

Finalmente y pese a que todos estos nombres han sido acercados al Estadio Monumental, ninguno corre con ventaja. “Nada concreto ni avanzado”, sentenció el reportero.

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Gabriel Arias y Matías Dituro irrumpen como opciones en un arco de Colo Colo que se pelean varios. El Cacique sigue sumando interesados en defender su portería, mientras Gabriel Maureira intenta demostrar que no es necesario gastar ese cupo.

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En resumen, Colo Colo