El popular streamer argentino contó que se topó con el entrenador chileno en un viaje y pudo ver toda la preparación del DT de Betis.

Manuel Pellegrini por ahora no quiere saber nada de la selección chilena, puesto que tiene contrato por una temporada más con Real Betis y está trabajando con todo para el arranque de La Liga de España.

El Ingeniero tuvo que hacer un alto en la pretemporada del cuadro sevillano en Alemania y realizó un viaje, para resolver situaciones de carácter personal, donde tuvo un especial encuentro.

El DT chileno se topó con el afamado streamer argentino Davoo Xeneize, quien saludó al estratega nacional y además contó una situación que pudo ver, lo cual lo dejó impactado.

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Davoo Xenieze mira toda la planificación de Manuel Pellegrini en Betis

El argentino David Quint, más conocido como Davoo Xeneize, le contó a sus seguidores que pudo observar la planificación de Manuel Pellegrini para el próximo partido de Real Betis, porque pudo mirar su computador en el avión en el que ambos viajaban.

“Es increíble. Lo vi, me lo crucé y lo saludé. Le dije que lo admiraba mucho. Después en el avión viajé detrás de él y estaba haciendo un power point analizando el próximo partido del Betis“, contó el colorado.

Manuel Pellegrini prepara la nueva temporada de Betis. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“No quiero decir contra qué rival es, porque vi lo que estaba preparando, pero me quedé en shock al ver eso. Qué locura. Lo que menos quería era molestarlo, pero no podía creer lo que estaba viendo. Tremendo entrenador”, cerró sobre el chileno.

Manuel Pellegrini espera tener una gran campaña con Real Betis, donde tendrá su gran debut con el cuadro sevillano en la Champions League.

En síntesis

Manuel Pellegrini mantiene contrato vigente por una temporada más con el Real Betis .

mantiene contrato vigente por una temporada más con el . El entrenador chileno interrumpió la pretemporada en Alemania por motivos de carácter personal.

por motivos de carácter personal. El streamer Davoo Xeneize observó a Pellegrini analizando al próximo rival en un avión.