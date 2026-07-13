Pedro Jaque era extremo o lateral cuando empezó su carrera, pero la visión futbolística del Pelado modificó su trayectoria y le dio un impulso para el futuro, donde fue monarca del fútbol chileno con los Zorros del Desierto, jugó cuatro partidos en la selección nacional y fue un baluarte en el Morelia de la Liga MX. ¡Revisa la entrevista!

Este retirado zaguero jugaba como lateral derecho e incluso extremo hasta que fue dirigido por Nelson Acosta en un tradicional club del fútbol chileno y fue él quien le cambió el puesto y su carrera, que tuvo un paso muy destacado por Cobreloa y otro por el Morelia de México.

Las referencias son para Pedro Jaque, quien comenzó su carrera en Lota Schwager. “El 86 salimos campeones de la B con Lota Schwager con Patricio Bonhomme de goleador. De ahí pasé a Fernández Vial con Nelson Acosta”, aseguró a RedGol este exzaguero que luego fue campeón con los Zorros del Desierto bajo la tutela de José Sulantay en 1992.

¿A qué se dedica actualmente?

Estoy descansando, llevo como dos o tres años parado. Mi madre tuvo una recaída de salud. Vine a cuidarla a Lota. Pero sigo el fútbol, viajo harto, estuve en Santiago con mi hija el otro día. Estoy bien vinculado al fútbol. Mirando harto, pero tomando un pequeño descanso.

Pedro Jaque en el Estadio Nacional junto a sus dos hijas. (Foto: cedida).

¿Tiene contacto con algún compañero de ese Cobreloa campeón?

A veces paso a ver al Hugo González en Colo Colo, con Marco Antonio Figueroa hablamos, con Pillo Vera hablamos más seguido. Está radicado en Puerto Montt. Tengo contacto. No con todos, pero con gran parte.

¿Quién era su ídolo como futbolista?

Siempre fue y será Elías Figueroa.

¿Por él fue defensor central?

Tengo que reconocer que lo mío fue un caso fortuito. Lo admiraba antes de ser central. Cuando me inicié en Lota empecé como puntero o lateral derecho. Gracias a la llegada al Vial, Acosta me tiró de central y me encantó. No sé si era mi anhelo, pero me encantó.

¿Su paso por México cómo lo recuerda?

Me hubiese gustado seguir un par de años, obviamente por la parte económica en ese momento. Pero los tres años fueron maravillosos. En el segundo año me eligieron el mejor central extranjero. Esa es una huella deportiva muy bonita. También por compartir y vivir otra cultura. Es muy especial, son muy querendones con los chilenos. Dejé bien parado el nombre de Chile. Hasta hoy tengo amigos que me llaman, me invitan al estadio en México. Fue muy bonito. Me pone muy contento.

Marco Antonio Figueroa y Pedro Jaque fueron compañeros en Cobreloa y el Morelia de México.

¿Le quedó algo pendiente en el fútbol?

No. A toda la gente que practica fútbol profesional la meta es llegar a un Mundial, pero me siento una persona muy satisfecha con la oportunidad que dios me dio de jugar al fútbol y conocer tanta gente maravillosa. Hasta el día tengo contacto con ellos y veo grandes alegrías, aun después de dejar de jugar.

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Pedro Jaque: Nelson Acosta lo hizo central, fue campeón en Cobreloa y aún lo recuerdan en México

Pedro Jaque tuvo un cambio radical gracias a la visión de Nelson Acosta, quien lo puso a jugar como zaguero central, el puesto donde fue baluarte en el Cobreloa campeón de 1992 con una campaña que lo ayudó a partir a México: jugó 23 partidos en aquel equipo del Negro Sulantay que le sacó dos puntos de ventaja a Colo Colo y tres a Universidad Católica.

¿Quiere dirigir?

No me puedo quejar. Mis excompañeros y colegas de fútbol me han invitado a trabajar en varias oportunidades. No lo he hecho para no sentirme muy atado y estar a mil con ellos ni trabajar con poco descanso. Pero sí creo que a fin de año o en 2027 me integraré a trabajar con algún excompañero.

¿Juega partidos?

Nada. Salgo a trotar, es lo único que hago para mantenerme bien.

¿Invirtió bien lo que ganó?

Afortunadamente sí. No soy un tipo de muchos estudios, soy de clase media. Crié muy bien a mis hijas, todas son profesionales y trabajan. No disfruto de riqueza, pero sí de una tranquilidad enorme. No tenía mucho conocimientos de inversiones, pero lo que gané lo invertí en propiedades que me dan hasta el día de hoy para vivir tranquilamente.

Otra imagen de Pedro Jaque con una de sus hijas. (Foto: cedida).

¿Ha visto el Mundial?

Sí, he visto la gran mayoría de los partidos. Me tiene contento, satisfecho, debido a que uno ha visto otras selecciones con individualidades más deslumbrantes que las de ahora. Ha sido un buen Mundial, bastante entretenido.

¿Por qué equipo va como ganador?

Apostaba por Brasil, pero quedó afuera. Por lo realizado hasta ahora, mi candidato es Francia.

¿Quién le gustaría como DT de la selección chilena?

Me gustaría que fuera un chileno. Creo que deberíamos darle la oportunidad a un tipo que se le ha ganado. No es de mi paladar, pero se lo ganó. Manuel Pellegrini debería ser la persona. No me apasiona que esté él, pero se lo ganó.

Pedro Jaque no se declara admirador de Pellegrini, pero le daría una chance en la Roja. (Fran Santiago/Getty Images).

¿Y quién sí le gustaría con fervor para el cargo?

Me apasiona mucho la metodología de Marco Antonio Figueroa. Le falta un poco de freno, pero vive el fútbol como lo hacen los jugadores dentro del campo. También hay gente que viene desde abajo con muchas ganas de ser tomados en cuenta.

Marco Antonio Figueroa hasta hoy tiene relación fluida con Pedro Jaque. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Me gusta mucho el muchacho Sebastián Miranda y me gusta cómo para los equipos César Bravo de Cobreloa. No digo que ellos puedan estar en la selección, pero sí irlos trabajando para que vayan más adelante. Darles pasos a esa gente que ha hecho pequeñas cosas con muy poco. Con las mejores estrellas no es que tú tengas méritos deportivos, te arman las cosas.