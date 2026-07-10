El volante sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y lesiones meniscales, por lo que deberá ser operado y estará cerca de ocho meses fuera de las canchas.

Cobreloa vive un gran momento en la Primera B tras finalizar la primera rueda como exclusivo líder del torneo. No obstante, en medio de este positivo presente, el cuadro loíno recibió un duro golpe al perder por lesión a uno de sus jugadores más importantes.

El volante Sebastián Zúñiga sufrió una lesión durante el empate 2-2 frente a Cobresal por la Copa Chile, lo que lo obligó a abandonar el compromiso y tras los exámenes se confirmó la gravedad de la situación.

La lesión de Sebastián Zúñiga

Según informó el equipo, el jugador sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior junto a lesiones meniscales asociadas, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

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“Debido a la gravedad del diagnóstico, el jugador deberá ser sometido a una intervención quirúrgica para luego iniciar su proceso de rehabilitación“, señaló el club en un comunicado.

“El plazo estimado de recuperación es de ocho meses, por lo que, por lo pronto, Sebastián Zúñiga no estará disponible por el resto de la temporada 2026”.

Sebastián Zúñiga se presentará el resto de la temporada/Photosport

El presente de Cobreloa

El cuadro loíno finalizó la primera rueda de la Primera B como líder del campeonato con 29 puntos. El conjunto loíno firmó una sólida campaña, registrando ocho triunfos, cinco empates y apenas dos derrotas en sus primeros 15 partidos.