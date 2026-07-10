El joven delantero retorna al club para reforzar el plantel de cara a la segunda rueda del Campeonato de Ascenso.

Unión Española afrontará la segunda rueda con el objetivo de volver a la Liga de Primera. Con ese desafío en mente, el cuadro hispano concretó el regreso de un delantero que ya defendió sus colores durante la temporada 2025.

Se trata de Franco Ratotti, atacante de 20 años que vuelve al club tras un breve paso a préstamo por Delfín de Ecuador y que buscará aportar en la lucha por el ascenso.

El regreso de Ratotti a Unión Española

A través de sus redes, la escuadra hispana anunció su llegada. “¡Bienvenido! El delantero argentino regresa a Unión Española para sumarse como refuerzo de cara a los desafíos del segundo semestre”.

“Tras defender nuestros colores el año pasado, Franco dejó una gran impresión por su entrega y ahora vuelve a la Catedral con toda la ilusión de aportar nuevamente al Rojo. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa, Franco!”.

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Así cerró Unión Española la primera rueda

Luego de descender al término de la temporada 2025, Unión tiene como gran desafío volver cuanto antes a la Liga de Primera. Con ese objetivo en mente, el cuadro hispano continúa reforzando su plantel para afrontar la segunda rueda del campeonato.

Actualmente, el elenco de Independencia marcha en el octavo lugar de la tabla con 22 puntos. Pese a ello, la distancia con la parte alta y con puestos de liguilla no es tan grande, ya que el líder del torneo, Cobreloa, suma 29 unidades.

En síntesis: