Este argentino que jugó una temporada en Chile y luego fue a Ecuador parece tener todo listo para una revancha en el balompié nacional.

La Unión Española quiere volver lo antes posible a la élite del fútbol chileno y, por eso mismo, busca refuerzos para potenciar el plantel en este mercado de fichajes. Y así, dejar atrás la Primera B. Aunque está a siete puntos del líder de la tabla de posiciones, Cobreloa.

En ese contexto, a la directiva del cuadro hispano le surgió la opción del retorno de un atacante argentino que estuvo a préstamo en el elenco de colonia. Precisamente militó en el estadio Santa Laura durante la campaña que terminó con el descenso a la categoría de plata después de 28 años.

Se trata de Franco Ratotti, atacante de 20 años que estuvo en la Furia Roja cedido por Unión Santa Fe. Luego de su experiencia en la Plaza Chacabuco, el delantero pasó a préstamo al Delfín de Ecuador, pero su estadía en el cuadro de Manta duró menos de lo presupuestado. Sólo jugó ocho partidos, un total de 345 minutos y no hizo goles en ese equipo.

Franco Ratotti celebra el único gol que anotó en la Unión Española. elipe Zanca/Photosport

En ese contexto, su agente fue quien confirmó la más que probable vuelta de Ratotti a los hispanos. “Sólo faltan pequeños detalles”, aseguró Matías di Leo en una conversación con el diario El Litoral. Fue el mismo empresario quien negoció su primera aventura en Chile. También su periplo en el balompié ecuatoriano.

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Unión Española se refuerza con Franco Ratotti, quien volverá al fútbol chileno

Unión Española afina detalles para reincorporar al argentino Franco Ratotti al fútbol chileno luego de los 10 partidos que jugó con los hispanos en 2025. Marcó un gol y regaló dos asistencias, pero su aporte no bastó para salvar al equipo de perder la categoría.

Franco Ratotti junto a Matías di Leo en la firma de su primer contrato en Unión Española. (Captura Instagram).

De todas maneras, su agente dio luces de una revancha. “Está prácticamente acordada la salida de Franco para Unión Española de Chile”, manifestó Di Leo al citado medio. A sus 20 años, Ratotti podría fichar como futbolista juvenil y no ocupar una de las plazas autorizadas para incorporar en esta ventana de traspasos.

Algo similar a lo que hizo Universidad de Chile con el extremo argentino Gonzalo Reyna, quien este lunes 6 de julio fue anunciado oficialmente como incorporación al plantel que adiestra Fernando Gago. Muy pronto, Ratotti será una opción más en ofensiva para Ronald Fuentes.

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Así va la Unión Española en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Al cabo de la rueda inicial de la Primera B, Unión Española se ubica en el 8° puesto de la tabla de posiciones.