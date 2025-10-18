Unión Española sigue con esperanzas de mantenerse en la Liga de Primera. El elenco ahora dirigido por Miguel Ramírez consiguió un triunfo clave ante Huachipato y empieza a alejarse de la zona de descenso.

La goleada por 4-2 a Huachipato le dio un tanque de oxígeno a los hispanos, que ya se alejan de Deportes Iquique y Limache en la lucha por la permanencia. Remontada donde ha sido clave la llegada del argentino Franco Ratotti.

El delantero de 20 años llegó proveniente de Unión de Santa Fe, y pese a un irregular comienzo, se ha trasformado en fundamental en el ataque. Pero el goleador tuvo una particular confesión que sorprendió a hinchas y colegas.

Es que Ratotti reconoció que no tenía conocimiento del fútbol criollo. Por lo que su venida al país fue prácticamente a ciegas. “Antes de venir acá, la verdad yo no miraba el fútbol chileno”, soltó en ESPN Chile.

Sin embargo, el jugador puntualizó que tras firmar su traspaso de inmediato se puso las pilas y se quemó las pestañas estudiando sobre su nuevo club. “Viendo la historia del club, Unión Española es uno de los grandes y por eso quise venir acá. Es un club importante que se está jugando la categoría y eso me motivó venir”, aseguró el nacido en Santa Fe.

Goles son amores para Ratotti

Así las cosas, el delantero de a poco se gana el respeto del hincha de Unión Española. Franco Ratotti fue determinante ante Huachipato y ahora se enfoca en las seis finales que le quedan a los hispanos para seguir en la máxima categoría.

“Me encontré con un fútbol muy bueno. Hay jugadores con mucha calidad. Hay muchos argentinos. Acá en Unión me encontré gente muy buena que me recibió muy buen dentro y fuera del club”, sentenció.

Cabe consignar que Ratotti llegó a Unión Española a préstamo y con una obligación de compra del 50% del pase. De no concretarse, tendrá que volver a Unión de Santa Fe. Aunque desde el otro lado de la Cordillera todo indica que lo hispanos se quedarán con la carta del goleador. Además indican que hay clubes del exterior que siguen de cerca al ariete.

