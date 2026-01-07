Daniel Gutiérrez está cortado en Colo Colo y este sería su próximo club

Colo Colo toma decisiones importantes en el mercado de fichajes. Es así como varios jugadores ya se han despedido del club en medio de la reestructuración después del terrible año 2025.

Emiliano Amor, Mauricio Isla, Óscar Opazo y Sebastián Vegas fueron los primeros en salir por la puerta del Monumental. Después, se sumaron otros futbolistas que no serían tomados en cuenta, como Manley Clerveaux y Salomón Rodríguez.

La lista de salidas solo se agrandará. Esta semana, se reportó que Fernando Ortiz separó a Daniel Gutiérrez y lo mandó a entrenar al Estadio Monumental en una señal clara de que no será considerado. En esa lista también están Bruno Gutiérrez, Lucas Soto y Brayan Soto.

Ahora, aparece una opción para Daniel Gutiérrez, porque Unión Española ya mostró interés en el jugador. En el programa partidario Vamos la Unión señalaron que el defensor está cerca del conjunto de Independencia, que el año pasado descendió a la Primera B.

Daniel Gutiérrez está con un pie fuera de Colo Colo

Daniel Gutiérrez no fue considerado por Fernando Ortiz durante la temporada 2025. El defensor jugó 16 partidos con la camiseta del Cacique el año pasado, pero 15 de ellos fueron con Jorge Almirón. En septiembre, el defensor jugó la Supercopa y después no apareció más.

Ahora, se asoma una oportunidad para que salga del club y busque minutos afuera. Habrá que ver si hay novedades sobre su situación después de la reunión de Blanco y Negro de este miércoles 7 de enero.