El nombre de Fernando Felicevich apareció en Colo Colo una vez más, aunque no fue aludido directamente, pero sí para hablar de una de las grandes preocupaciones que tiene Fernando Ortiz en este atribulado mercado de fichajes para los albos.

Se trata de reforzar el ataque, pues sufrió la baja del uruguayo Salomón Rodríguez. El charrúa emigró a préstamo al Montevideo City Torque de su país. Para colmo, el Tano Ortiz no podrá considerar a Marcos Bolados, quien estaba prácticamente afuera del club. Y sufrió una gravísima lesión que lo marginará de las canchas al menos por seis meses.

En ese contexto, la plana mayor de Blanco y Negro debate si Damián Pizarro es la mejor opción en esta ventana de traspasos. “Es uno de los tantos nombres que estamos revisando para suplir la plaza que dejó Salomón. Teníamos primero que buscarle un club para ir por el reemplazante. Eso recién ocurrió”, manifestó Aníbal Mosa luego de la reunión extraordinaria de directorio.

Damián Pizarro tiene decidido volver a Colo Colo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Estamos trabajando con varios nombres para presentárselos al técnico y al directorio lo antes posible. Es un nombre más que se analiza entre nuestro DT y el gerente deportivo. No es el único. Se va a buscar un 9. Tenemos otro. ¿Cuántos quieres que traigamos?“, apuntó el empresario puertomontino.

Sabe que Javier Correa parece tener la titularidad garantizada en Pedrero. Y también del entusiasmo que tiene Pizarro de regresar. “Tiene ganas de volver, la intención de su representante es que vuelva al lugar que lo vio nacer, donde le fue bien, para agarrar rodaje”, expuso Mosa. Sin nombrarlo, interpeló a Fernando Felicevich, dueño de la agencia Vibra Fútbol.

Fernando Felicevich otra vez salió a flote en el Cacique. (Andres Pina/Photosport).

“Pero está dentro de varios nombres que estamos revisando. Avanzamos bien, de a poco, pero seguros de la manera en que lo estamos haciendo. Ojo que estamos buscando el segundo 9. El titular de Colo Colo es Javier Correa, que está en la pretemporada. Queremos un 9 que pueda jugar con él o que pueda alternar con él”, aclaró el dirigente. Vale decir, la opinión de Ortiz no fue tan relevante en el tema. Sabido es que el Tano pretendía al paraguayo Robert Morales, quien no está para cumplir ese rol y tiene seguro su destino en los Pumas de la UNAM.

Robert Morales en acción por el Toluca. Lo quiso Inter de Porto Alegre, pero seguirá en México. (Hector Vivas/Getty Images).

¿La voz de Felicevich se impone a la de Ortiz en Colo Colo?

De todas maneras, Damián Pizarro no es el único candidato a reforzar el plantel que dirige Fernando Ortiz en Colo Colo, pero sí está el interés de Fernando Felicevich en traerlo de vuelta al Monumental. “Tenemos tres o cuatro nombres arriba de la mesa, no quiero hablar de eso ni de los montos”, apuntó Aníbal Mosa.

“No queremos volver a equivocarnos, queremos tomar las cosas con calma. Quedan más de 25 días para que empiece la competencia, estamos con tiempo. El entrenador está tranquilo y al tanto de todas las conversaciones que tenemos. Nuestra idea es que los fichajes no pasen de la otra semana”, agregó el empresario de origen sirio.

En cuanto a las salidas, los albos recibirán casi cuatro millones de dólares por las ventas de Alan Saldivia y Vicente Pizarro. El uruguayo tiene encaminado su arribo al Vasco da Gama, mientras que el ex capitán fue oficializado como incorporación de Rosario Central, donde se reencontrará con Jorge Almirón.

Fernando Ortiz ya no tiene bajo su tutela a Vicente Pizarro, quien fichó en Argentina. (Felipe Zanca/Photosport).

“Uno siempre espera más, son los jugadores más calificados, vendibles y exportables junto con Lucas Cepeda. Pero habían unas cláusulas en el caso de Vicente que no nos dejó mucho margen para movernos y la propuesta que le hicimos a Vasco satisface al directorio. Estamos conformes”, reconoció Mosa. Pero también dijo que no habrá búsqueda de reemplazante para el Vicho.

Es posible que sea Bryan Soto quien ocupe el lugar dejado por el hijo del Kaiser. Sí, un jugador más del catálogo de Vibra Fútbol para llenar el espacio dejado por otro. El tiempo dirá cómo termina la campaña 2026 en el Cacique, pero comenzó con varias turbulencias…

