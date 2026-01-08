Colo Colo está haciendo noticia en este mercado de fichajes más por las despedidas que por otra cosa. Y es que son varios los que han armado maletas por estos días para marcharse del Monumental, algo que preocupa bastante a los hinchas al ver los casi nulos refuerzos que han llegado.

Solo han sido contratados Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa en defensa, demasiado poco si consideramos que los albos esperan cambiar radicalmente en este año la pobre imagen que dejaron en el 2025.

Lamentablemente la falta de recursos y ganas en la dirigencia para gastar hacen compleja la búsqueda de jugadores. Por lo mismo hay que ser creativos, algo que Fernando Ortiz ya está aplicando a la hora de pedir.

Ortiz pide dos delanteros jóvenes para Colo Colo

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, el DT del Cacique pidió dos atacantes bastante jóvenes en este mercado de fichajes. Ambos son extranjeros y no necesariamente requieren un gasto superlativo para traerlos al Monumental.

El primero es Agustín Albarracín, extremo izquierdo uruguayo de 20 años que en el 2025 jugó en el Boston River de su país, donde jugó 33 compromisos y anotó once goles.

La otra opción es Iván Ramírez, centrodelantero paraguayo de 21 años que viene de anotar siete goles y dar cinco asistencias en 26 partidos durante su primera temporada en la Primera División de su país con Guaraní.

Agustín Albarracín y Iván Ramírez son los jugadores que Fernando Ortiz pidió para Colo Colo. | Foto: Photosport.

La fórmula para traerlos es pedir préstamos con opción de compra, cambiando bastante la mentalidad respecto al año pasado, donde se pagaron millones en jugadores que no terminaron resultando.

El próximo lunes 12 de enero se volverá a reunir el directorio de Blanco y Negro, donde el punto central será el avanzar en más refuerzos para el 2026.

