Emiliano Amor protagonizó una de las particularidades del mercado de fichajes anterior, esto porque el defensor argentino terminó contrato con Colo Colo y tanto él como el club se despidieron tras no renovar contrato; sin embargo, semanas después Amor fue nuevamente presentado en el Monumental, esta vez, como ‘reemplazo’ de Maximiliano Falcón.

Sin embargo, esta ‘segunda’ experiencia no fue como se esperaba y, tras una temporada lejos de su mejor versión, se repitió su salida. El argentino-sirio no logró sostener su nivel en la última campaña y finalmente no renovó su vínculo con el Cacique, esta vez, de manera definitiva.

Hoy, con el pase en su poder, el central de 30 años se encuentra en tierras trasandinas a la espera de definir su futuro. Y ofertas no le faltan. Así al menos lo señala Olé de Argentina, que asegura que Amor se transformó en uno de los nombres más cotizados del mercado, especialmente por su experiencia internacional y su pasado en Copa Libertadores.

El ex Colo Colo es considerado “un central de jerarquía” y son varios los clubes trasandinos que están pujando por quedarse con sus servicios. “No es cualquier defensor: fue figura en Libertadores y conoce bien el fútbol argentino”, destacaron.

Los equipos que buscan a Emiliano Amor

En concreto, el medio habla de Platense, uno de los últimos campeones de Argentina, Aldosivi y Newell’s Old Boys como los clubes que han avanzado con mayor fuerza por el ex Colo Colo. En el caso del “Calamar”, la intención es clara: su DT Walter Zunino lo pidió expresamente pensando en la Copa Libertadores, donde busca armar una dupla defensiva con Ignacio Vázquez.

Sin embargo, el interés no termina ahí. Desde Olé revelan que grandes como San Lorenzo, quien lo buscó en 2025, Independiente de Gustavo Quinteros y Racing Club lo tienen en carpeta ante posibles salidas en sus respectivas defensas.

En San Lorenzo aparece como alternativa si se va Romaña; en Independiente, ante una eventual partida de Kevin Lomónaco; y en Racing, como opción para reforzar la última línea.

Además, el medio agrega que el pasaporte europeo de Amor podría abrirle una opción en el Viejo Continente, mientras que Peñarol de Uruguay también aparece como posible destino para la temporada 2026.

Mientras define su próximo destino, todo indica que Emiliano Amor seguirá compitiendo en el más alto nivel, esta vez, lejos de Macul.