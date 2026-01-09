Tras una larguísima y tediosa teleserie finalmente Alan Saldivia será jugador del Vasco Da Gama. El defensor uruguayo deja Colo Colo en este mercado de pases luego de una negociación que se alargó más de la cuenta.

El directorio de Blanco y Negro frenó en un principio su inevitable partida al enviar una contraoferta, algo que enfureció al cuadro brasileño que estuvo a detalles de botar esta operación.

Sin embargo, la historia llegó a buen puerto, con el charrúa dando ese salto al extranjero que tanto buscaba. Aunque ojo, lo hace con nuevas condiciones que habrá que ver si terminan siendo beneficiosas o no para el Cacique.

Los montos por los que se va Alan Saldivia de Colo Colo

De acuerdo información entregada por el periodista Christopher Brandt de ESPN, el uruguayo se va del Cacique a cambio de 1,2 millones de dólares por el 55% de su pase. No obstante, desde Brasil hay nuevos detalles sobre este traspaso.

Según el brasileño UOL, estos 1,2 millones de la moneda americana vienen con la opción de que aumente 1,5 en caso de que Saldivia cumpla con ciertos objetivos deportivos. Además, aseguran que Vasco Da Gama puede comprar un 15% adicional del pase para quedarse con el 70% de la carta.

Así las cosas, el Cacique puede sumar un dinero extra en caso de que el uruguayo ande bien en este nuevo desafío. No hablamos solamente de que en total serían 1,5 millones de dólares para los albos, sino que también de un plus si es que Vasco decide adquirir ese 15% adición del pase del jugador.

Los números con que Saldivia deja el Cacique

El defensor uruguayo deja el Popular tras haber jugado 95 compromisos en el club, en los que ganó la Copa Chile 2023, el Campeonato Nacional 2024 y la Supercopa 2024.