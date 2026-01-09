Colo Colo sigue mostrando un ritmo preocupantemente cansino en este mercado de fichajes. Los albos apenas han fichado a Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa en defensa, demasiado poco para un equipo que espera en el 2026 mostrar una mejor cara que en el lamentable año pasado.

Por el contrario, el Cacique ha hecho por estos días más noticia por la enorme cantidad de jugadores que han dejado el club. Y ojo, que no hablamos solamente de cortados por Fernando Ortiz, sino que también de jugadores que se perfilaban como pilares en esta temporada.

Sacando cuentas, son diez los futbolistas que ya dejaron el Estadio Monumental en este mercado. Si consideramos que apenas son dos los que han llegado como refuerzos, claramente estamos en un problema de falta de caras nuevas en el Popular.

Los diez que ya se fueron de Colo Colo en este mercado

El listado está encabezado por los primeros cuatro que se marcharon al finalizar la temporada pasada. Hablamos de Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Sebastián Vegas, quienes terminaron contrato y no fueron renovados.

Además está el caso de Alexander Oroz, quien decidió no extender su vinculo con los albos. Al final, el Flecha se marchó como jugador libre a Deportes La Serena.

Luego hay que considerar a Brayan Cortés, Manley Clerveaux y Salomón Rodríguez, tres que se fueron a préstamo teniendo contrato vigente con el Cacique. El portero partió a Argentinos Juniors, el joven atacante buscará tener más continuidad en Deportes Puerto Montt y el uruguayo se fue a Montevideo City Torque.

Alexander Oroz se fue libre de Colo Colo y terminó fichando en Deportes La Serena. | Foto: Photosport.

Por último están las recientes ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia, los dos grandes negocios que hizo Colo Colo en este mercado. El Vicho se fue por 2,2 millones de dólares a Rosario Central, mientras que Saldivia fue vendido por 1,2 millones a Vasco Da Gama.

Diez jugadores que ya no pertenecen más a Colo Colo y que dejan en mayor o menor medida espacios que deben ser llenados en el plantel. Habrá que ver si el próximo lunes 12 de enero, día en que se realizará una nueva junta extraordinaria de directorio en Blanco y Negro, habrá novedades sobre refuerzos.

