Colo Colo 2026 ya tiene a Matías Fernández Cordero como su primer refuerzo para la próxima temporada, a espera de lo que pase con Joaquín Sosa, el defensa que tiene acuerdo para llegar a préstamo desde Bologna.

En lo que respecta a Fernández, Colo Colo compartió el registro de las primera horas de su fichaje como jugador del Cacique. Ahí el lateral izquierdo reveló una “conexión” sentimental con el cuadro albo.

“Pasa que la familia de mi mujer son todos colocolinos. Se dio una oportunidad en los que justo me dieron unos días libres y jugaba Colo Colo por Copa Libertadores. Le dije a mi mujer que fuéramos y aprovechamos de ir. Estuvo lindo ese partido”, dijo Fernández.

Matías Fernández Cordero y el cariño de los hinchas de Colo Colo

Por otro lado, se refirió a las muestras de cariño de los hinchas albos antes de concretar su vínculo con Colo Colo como refuerzo desde Independiente del Valle.

Mati Fernández defenderá los colores de toda la familia de su esposa.

“El hincha se entiende que es bastante apasionado. Pero yo no quería que se diera a conocer tan rápido, porque tenía que haber un respeto por el otro club, porque no habíamos terminado contrato”, expuso.

Agregó que “desde ahí me comenzaron a demostrar el cariño. Se repite mucho el mensaje de ven a ser feliz. Es motivante porque queda mucho para comenzar la temporada y que te demuestren el cariño, es lindo”.

Fernández Cordero llega a Colo Colo con 30 años luego de tres temporadas y media en Independiente del Valle. Nacido en Valparaíso, con los ecuatorianos fue campeón de Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana en 2022 y 2023 respectivamente.

