Todo hincha de Colo Colo desea que el 2026 sea un año más próspero que el 2025. El Centenario no fue glorioso y, para peor, fue más bien todo lo contrario. Muchas cosas hay por mejorar y otras por mantener.

Evidentemente, no es cosa de suerte. Para tener buenos resultados es necesaria una buena planificación y una conformación adecuada del plantel. Por ambos senderos se encamina Colo Colo, sobre todo con la injerencia del técnico, Fernando Ortiz.

Pero, no todo lo que se relaciona con Colo Colo es matemático y lógico. A veces, también hay ingredientes diferentes. Una pizca de marketing, una dosis de identidad y una cuota energética: esa es la fórmula que crea la camiseta del Cacique para 2026, la cual aún no se presenta oficialmente.

ver también Estos son los rivales de Colo Colo en la próxima Serie Río de La Plata 2026

No ha sido presentada, pero…

Es raro decir esto. La camiseta de Colo Colo 2026 no ha sido presentada oficialmente y aún no se puede adquirir en el comercio. O, por lo menos, no de forma auténtica.

Porque, claro, en redes sociales hay gente muy adelantada a su época. Es por eso que, a través de Instagram, ya se puede adquirir la nueva camiseta alba. ¿Cómo así? Sí, ya se vende en redes sociales, aún antes de su lanzamiento oficial.

Así que, para los que quedaron debiendo el regalo de Navidad, o para los ansiosos, hay disponibilidad de una camiseta pirata, antes de que salga la oficial. Son las raras cosas que pasan en la época de hiperreproductibilidad. ¿O muy benjamiano todo?

Publicidad

Publicidad

ver también Colo Colo se duerme por Popín: mundialista se quiere llevar a Daniel Castro a Argentina

¿Quieres ver la versión no oficial de la camiseta de Colo Colo?

Publicidad