Todo hincha albo desea que el 2026 sea un año que deje mejores ánimos que el 2025, del Centenario, donde hubo más fallas que glorias. Para eso, muchos factores tienen que jugar a su favor.

Pero, no es cosa de suerte. Para tener buenos resultados es necesaria una buena planificación y una conformación adecuada del plantel. En esto último se encamina Colo Colo, sobre todo con la injerencia del técnico, Fernando Ortiz.

Ya con dos jugadores listos, Colo Colo empieza a tomar, por ende, forma. Pero, falta la segunda patita de la receta del éxito. Hablamos de la planificación. La pretemporada del Cacique también empieza a consolidarse.

Fechas de Serie Río de La Plata

La Serie Río de La Plata empieza a transformarse en un clásico veraniego. Se disputa en Uruguay y suele reunir a equipos del cono sur de este subcontinente, siendo esenciales las presencias de escuadras argentinas, uruguayas y chilenas.

En esta edición participará, nuevamente, Colo Colo. A principios de 2025 hizo lo mismo, empatando con Peñarol (en un polémico duelo) y derrotando a Huracán por la mínima.

Esta vez los rivales serán tres, según aseguró Bolavip. Se trata de Olimpia de Paraguay, Alianza Lima y Peñarol. Partirán con la O y terminarán en una reedición del duelo que el año pasado provocó una tremenda pelea y la negación de Colo Colo de ir a la tanda de penales.

¿Cuál será el fixture de Colo Colo en la Serie Río de La Plata 2026?

Colo Colo vs Olimpia (jueves 15 de enero)

Colo Colo vs Alianza Lima (domingo 18 de enero)

Colo Colo vs Peñarol (miércoles 21 de enero)

Los horarios exactos y las sedes aún están por definirse, pues no se trata aún de una confirmación oficial.

