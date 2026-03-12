Colo Colo y Fernando Ortiz sorprendieron este jueves en los trabajos de cara al partido contra Huachipato. El Cacique tiene, paradójicamente, la misión de mejorar la cara futbolística y además mantenerse en la punta de la tabla.

En medio de los trabajos, el Cacique tuvo una nueva cara: se trata del canterano Martín Navarrete, defensa central izquierdo de apenas 16 años.

Tal como recoge el sitio partidista, Dale Albo, “el zaguero llegó a los siete años a la escuadra colocolina y actualmente se encuentra viviendo en Casa Alba“.

Martín Navarro y su primer gran paso en Colo Colo

“Es parte de la categoría sub 16, donde ha destacado, lo que le permitió que Fernando Ortiz le entregara la oportunidad de entrenar con el primer equipo colocolino“, agregan.

Navarrete sorprendió en Colo Colo: con 16 años entrenó con el primer equipo.

Ahora, el joven defensa deberá esforzarse el doble y mantener los pies en el piso. Que Ortiz haya considerado a Navarrete en el entrenamiento de este jueves no significa que esté cerca de debutar o seguir siendo considerado en las prácticas.

En lo que respecta a los juveniles, hasta ahora en lo que va de temporada han sumado minutos sub 21 para Colo Colo Leandro Hernández, Francisco Marchant y Yastin Cuevas.

Colo Colo recibe a Huachipato este lunes 16 de marzo, por la fecha 7 de la Liga de Primera. El partido está programado para las 20:30 horas en el estadio Monumental.

