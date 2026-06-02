Colo Colo reservó el Estadio Nacional y, pese a las dudas, todo indica que el duelo ante Cobresal se jugará en el Monumental.

Colo Colo visitará a Huachipato este domingo por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Posteriormente, los albo recibirán a Cobresal el sábado 13 por la 15° fecha de la Liga de Primera, duelo que tiene algunas dudas.

Es que tras un concierto realizado en el Estadio Monumental, Colo Colo reservó el Estadio Nacional para ejercer de local, pero todo quedaría en precaución, con el Cacique manteniéndose en La Ruca.

Tal como informa Dale Albo, la cancha de Colo Colo se encuentra en buenas condiciones y de acá a una semana y media debería estar mucho mejor.

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La cancha del Monumental puede recibir a Cobresal

Dale Albo recordó el “concierto del artista argentino Milo J, realizado hace algunas semanas en Pedrero”, pero el terreno de juego se encuentra en buenas condiciones y, por ahora, no existen inconvenientes para que el partido se dispute en el Monumental“.

Colo Colo recibirá a Cobresal en el Monumental, por ahora.

“Pese a que el panorama es favorable para el recinto albo, todavía no existe una confirmación definitiva. Hasta el cierre de esta edición, la posibilidad de trasladar el compromiso al Estadio Nacional sigue abierta, aunque aparece como una alternativa de respaldo más que como una opción concreta“, agregan.

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El medio partidista sentencia que “salvo algún inconveniente de última hora, todo apunta a que Colo Colo ejercerá su localía en el Monumental. De todas formas, la dirigencia mantiene reservado el recinto de Ñuñoa para reaccionar rápidamente ante cualquier contingencia que pudiera surgir en los próximos días“.

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Cabe recordar que Colo Colo viene de golear por 2-4 a Deportes La Serena y es líder absoluto y por mucho en la tabla. Ante Cobresal, en casa, el Cacique se puede seguir arrancando del resto.

Resumen:

-Colo Colo reservó el Estadio Nacional como respaldo para su partido contra Cobresal.

-El partido de local ante Cobresal se disputará el sábado 13 de junio.

-La cancha del Monumental quedó en buenas condiciones tras el concierto de Milo J.