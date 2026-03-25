La renovación del Estadio Monumental ha vuelto a estar en boga tras las recientes palabras de Aníbal Mosa y Edmundo Valladares, quienes en las últimas semanas han señalado que esperan entregar pronto novedades del proyecto.

Lo más concreto, de todas formas, es que en Blanco y Negro se espera definir en las próximas horas a la empresa que quedará a cargo del “naming right”. ¿Qué significa esto? Se trata de elegir a una compañía que trabajará para luego negociar el nombre que llevará el renovado recinto.

En ese contexto, en las últimas semanas The Clinic dio a conocer que una de las empresas que se ha adelantado y que ha mostrado mayor interés es Red Bull, compañía austriaca de bebidas energéticas con fuerte presencia en el mundo del deporte, especialmente en la Fórmula 1 y también en el fútbol con diversos clubes alrededor del mundo.

Los otros Red Bull Arena del mundo

Lo cierto es que, de confirmarse el cambio de nombre del Monumental a Red Bull Arena —una opción que ha sido especulada—, Colo Colo y su estadio se unirían a un selecto grupo de recintos deportivos con esta denominación a nivel mundial.

Actualmente, son tres los estadios que llevan este nombre:

El Red Bull Arena de Leipzig, conocido popularmente como Zentralstadion, casa del RB Leipzig en Alemania. Fue construido en 1956 y remodelado entre 2000 y 2004, con capacidad para cerca de 44 mil espectadores.

El RB Arena de Leipzig por dentro. (Foto: Maja Hitij/Getty Images) El exterior del RB Arena de Leipzig. (Foto: Maja Hitij/Getty Images)(Photo by Maja Hitij/Getty Images)

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El Red Bull Arena de Salzburgo, también llamado Salzburgo Arena, ubicado en Austria. Es el estadio del RB Salzburgo y fue inaugurado en 2003, con capacidad para 31.800 personas.

El interior del RB Arena de Salzburgo. (Foto: RedBull) El RB Arena de Salzburgo desde el exterior. (Foto: Wolfgang Lienbacher – RedBull)

El Red Bull Arena de Nueva Jersey, en Harrison, Estados Unidos, hogar de los New York Red Bulls. Fue inaugurado en 2016 con capacidad para 25.189 espectadores, aunque desde 2024 pasó a llamarse Sports Illustrated Stadium tras un acuerdo comercial.

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El exterior del RB Arena de New Jersey. (Foto: Jeff Zelevansky/Getty Images) Así se ven el RB Arena de New Jersey desde el interior. (Foto: Mike Stobe/Getty Images for New York Red Bulls)

De concretarse el proyecto con Red Bull como aliado, el eventual Red Bull Monumental Arena se transformaría en el recinto de la marca con mayor capacidad en el mundo, ya que el propio Aníbal Mosa adelantó que el nuevo estadio podría albergar a 60 mil hinchas de Colo Colo.

En resumen

Blanco y Negro está próximo a definir la empresa que gestionará el naming right del Monumental.

está próximo a definir la empresa que gestionará el del Monumental. Red Bull aparece como el principal interesado en dar nombre al nuevo estadio.

en dar nombre al nuevo estadio. De concretarse, el recinto sería el 4° Red Bull Arena del mundo y el más grande, con capacidad para 60 mil espectadores.

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