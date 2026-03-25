Toma forma: Aníbal Mosa confirma la capacidad del nuevo Estadio Monumental: “Queremos…”

Colo Colo volvió a celebrar este martes y derrotó por 3-1 a Deportes Concepción por la Copa de la Liga, posicionándose momentáneamente en el primer lugar de su zona.

Tras este encuentro, uno de los que habló fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien adelantó novedades para este miércoles con respecto al nuevo Estadio Monumental.

Sin embargo, el mandamás no se quedó solo con eso y, durante esta jornada, volvió a poner sobre la mesa la remodelación del Estadio Monumental. En su llegada a Santiago, el dirigente entregó detalles concretos sobre el ambicioso proyecto, ratificando aspectos clave como el costo total y el aumento significativo de su capacidad.

Mosa ratifica detalles del nuevo Monumental a su llegada a Santiago

“Queremos un estadio para 60 mil personas, creemos que tenemos la hinchada para eso” , señaló en primer lugar Mosa, reiterando que la idea de la dirigencia de ByN es apostar por un recinto con mayor capacidad que el actual, que bordea los 40 mil espectadores.

Posteriormente, Mosa ratificó el alto costo del proyecto, indicando que: “El costo es de un poco más de 100 millones de dólares”.

La idea de un nuevo Monumental viene tomando fuerza desde el anuncio realizado en el marco del Centenario del club y, en las últimas semanas, ha sumado nuevas señales enfocadas en el “naming right”, una de las principales fuentes de ingreso del nuevo estadio. En ese contexto, se ha adelantado que la firma austriaca Red Bull ha sido una de las empresas que mayor interés ha mostrado.

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Red Bull ha sonado fuerte como una de las marcas interesadas en quedarse con el ‘naming right’ del nuevo Monumental. (Foto: Colo Colo)

Por ahora no hay plazos definidos para el inicio de las obras, pero las palabras de Mosa reactivan la ilusión de los fanáticos, que ven cada vez más cerca la posibilidad de contar con un recinto completamente renovado.

En resumen

Aníbal Mosa proyecta un estadio para 60 mil personas para Colo Colo.

para Colo Colo. La inversión estimada supera los 100 millones de dólares .

. El proyecto busca modernizar el Monumental y elevar su estándar internacional.

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