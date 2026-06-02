Los campeones del mundo quieren ratificar su superioridad en Norteamérica. Y Lionel Messi será el estandarte que una a toda esta nación.

Datos principales

Confederación: Conmebol.

Apodo: La Albiceleste, .

Ranking FIFA: 3°.

Grupo en el Mundial: J (con Argelia, Austria y Jordania).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Pese a ser el Campeón del Mundo, la regla de la clasificación automática ya no corre. Antaño, el que levantaba la Copa del Mundo se clasificaba directamente al siguiente Mundial, pero a partir de Alemania 2006 las cosas cambiaron para siempre.

Argentina clasificó al Mundial 2026 dominando de forma absoluta las Eliminatorias de la Conmebol. La Scaloneta ganó 12 de sus 18 partidos, perdiendo sólo en cuatro ocasiones (ante Uruguay, en casa, y frente a Colombia, Ecuador y Paraguay, de visita).

La supremacía argentina se puede ver en el tiempo que ocuparon el primer puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Desde la tercera fecha se posicionaron como líderes y nunca más soltaron ese lugar. Por algo le sacaron nueve puntos de ventaja al sublíder, Ecuador.

Calendario y estadios en los que juega

Argentina vs. Argelia (martes 16 de junio, 21:00 hrs, Arrowhead Stadium, Kansas City). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Argentina vs. Austria (lunes 22 de junio, 13:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Argentina vs. Jordania (sábado 27 de junio, 22:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 745 kms. (Kansas City-Dallas).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 77,3%

Llegar a cuartos de final: 52,4%

Llegar a semifinales: 34,5%

Llegar a la final: 19%

Ser campeón: 10%

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ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Por el bicampeonato. La Inteligencia Artificial de Google cree profundamente en la Scaloneta. Es por eso que, tal como en el Mundial de 1990, Argentina alcanzará, por lo menos, la final, según el veredicto de Gemini.

Para ello, sorteará el Grupo J con nueve puntos y de forma perfecta. De esta manera, sumarán una victoria contundente ante Argelia (“la solidez ofensiva liquidará el pleito tempranamente”), un triunfo apretado ante Austria (“se resolverá por una genialidad individual o un balón parado”) y terminarán pasándole por encima a Jordania (“un trámite que le permitirá a Scaloni rotar jugadores”).

En dieciseisavos y en octavos, los argentinos seguirán avanzando de manera firme, según el pronóstico de la IA. En cuartos, quizás los penales sean la forma de avanzar con lo justo, para, luego, vencer con una mínima ventaja en semifinales. La final está abierta y Gemini no se atreve a dar un pronóstico absoluto.

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El plantel de Argentina

Porteros:

– Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

– Juan Musso (Atlético de Madrid)

– Emiliano Martínez (Aston Villa)

Defensores:

– Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

– Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

– Gonzalo Montiel (River)

– Lisandro Martínez (Manchester United)

– Cristian Romero (Tottenham)

– Nicolás Otamendi (Benfica)

– Facundo Medina (Olympique de Marsella)

– Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas:

– Leandro Paredes (Boca)

– Rodrigo De Paul (Inter Miami)

– Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

– Giovani Lo Celso (Real Betis)

– Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

– Alexis Mac Allister (Liverpool)

– Enzo Fernández (Chelsea)

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Delanteros y Extremos:

– Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

– Lionel Messi (Inter Miami)

– Nicolás González (Atlético de Madrid)

– Thiago Almada (Atlético de Madrid)

– Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

– Nicolás Paz (Como)

– José Manuel López (Palmeiras)

– Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Jugador estrella: Lionel Messi

Podría tener 50 años y todavía valdría poner a Lionel Messi como la gran estrella de la Selección Argentina. Es que, más allá de su momento actual, estamos hablando de uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol.

Lionel Messi juega actualmente en la MLS, específicamente en el Inter Miami, un fútbol de un ritmo mucho menor, que le permite aún brillar. Pese a ello, en la Selección Argentina no ha perdido su lugar. Scaloni lo tiene más que considerado como líder del equipo que jugará el Mundial 2026. Una sola gambeta, un único pase filtrado con su magia, pueden terminar siendo claves para el elenco albiceleste.

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Y vendrán muchos a decir que ahora Messi camina, más que nunca, la cancha. Que su ligazón con la FIFA hace que ayuden a la Selección Argentina. Que está desgastado y viejo. Pero, aunque todo eso fuera cierto, la Pulga sigue siendo el alma y el aura del equipo.

Con inteligencia y con una indiscutible experiencia, Lionel Messi es el motor de Argentina. Uno por el que pasa todo el juego. Por algo todos lo buscan y por algo el juego se aceita cuando está él. Su sola presencia altera el plan de cualquier técnico rival. Un crack hasta su retiro, sin dudas.

Simplemente, La Cabra | Getty Images

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Jugador a seguir: Julián Álvarez

Tuvo un ascenso vertiginoso en el fútbol. Hace pocos años era la promesa de River Plate y desde allí dio el salto al Manchester City. En la Premier League, sin ser considerado como titular indiscutido por Pep Guardiola, Julián Álvarez igual se las arregló para asomar como figura. La falta de continuidad lo hizo tomar una decisión: partir al Atlético Madrid.

Ya se ha transformado en una de las grandes figuras que posee Simeone en los Colchoneros. Esto le permite a Julián Álvarez llegar con un background importante a la cita mundialista, con aires, incluso, de crack.

Pese a que el puesto de centrodelantero parece pertenecer a Lautaro Martínez, la Araña tiene con qué convencer a Scaloni y quedarse con la titularidad. Al fin y al cabo, en Argentina, el que está mejor y más fino de cara al gol, será el que se meta en las distintas oncenas.

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Técnico: Lionel Scaloni

¿Cuál es el gran mérito de Lionel Scaloni? Muchos podrían decir que un técnico con la disposición de jugadores como la que tiene el DT de Argentina, tiene pavimentado el rumbo a la gloria. Sin embargo, esto es una verdad a medias.

Para poder comandar a un equipo con tantos cracks, también hay que saber mediar entre distintos egos. Eso es lo que ha logrado Scaloni, quien creó una atmósfera propicia para el éxito. No juegan como un equipo cargado de estrellas, sino como uno de amigos de cualquier barrio porteño.

Otro dato a favor de Scaloni, y que se subentiende del anterior, es que ocupa a los jugadores según su desempeño. Incluso Messi, si no anda del todo bien, podría perder su puesto (o, bueno, ser reemplazado tempranamente, por lo menos). Esto hace que su planteamiento, lejos de lo dogmático, sea bastante práctico.

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Su esquema varía entre un 4-3-3 y un 4-2-3-1 que le permiten a Argentina tener ataques constantes y rápidos. Concentra mucho su juego en el mediocampo, donde tiene que equilibrar entre jugadores de corte y algunos con mayor capacidad ofensiva. El equilibrio para Scaloni, en el fondo, no es algo que venga dado, es algo que siempre está buscando en sus equipos.

Posible 11

Mejor participación de Argentina en los Mundiales

Argentina es el actual Campeón del Mundo y tiene tres mundiales a su haber. Exceptuando el de 1978, es difícil llegar a la conclusión de si la Albiceleste de 1986 fue mejor o si, en realidad, en Qatar 2022 presenciamos el cénit trasandino.

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En vez de definir cuál es mejor, y entrar en un debate circular, digamos que la Argentina de 1986 tuvo a, para algunos, el mejor de todos los tiempos. Diego Armando Maradona hizo dos goles históricos ante Inglaterra (poquito después de la Guerra de Las Malvinas) y la Albiceleste no perdió un solo partido en todo el certamen. En la final, derrotaron a Alemania (3-2).

Para Qatar 2022, la Selección Argentina tuvo que derrotar a rivales de mucho mayor calibre. Sin embargo, la Albiceleste cayó en su debut ante Arabia Saudita, sorprendiendo al mundo entero. Con Messi a la cabeza, le doblaron la mano al destino y, con épicos partidos, derrotaron a Países Bajos por penales y le pasaron por encima a Croacia en las semifinales (3-0). En una final infartante, derrotaron a Francia desde los doce pasos.

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Jugador histórico destacado: Diego Armando Maradona

Leyenda del fútbol mundial, Diego Armando Maradona pasó de ser un futbolista legendario a un ícono cultural. “D10s”, como lo llaman los argentinos, tiene incluso su propia religión.

Horas, días, años, siglos estelares. Podríamos hablar del Pelusa desde distintos ángulos. Lo cierto es que dentro de la Selección Argentina, su momento más importante lo vivió en los cuartos de final del Mundial de 1986, cuando le marcó dos tantos a Inglaterra (uno de ellos con la Mano de Dios). Y eso, cuatro años después de la Guerra de Las Malvinas.

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Diego Armando Maradona levantó, precisamente, la Copa del Mundo de 1986. Y lo celebraron desde Buenos Aires hasta Napoli, donde ya era un ídolo. En Italia 90′, también mereció una nueva Copa del Mundo, pero un penal se cruzó en el camino histórico de este ídolo.

Maradona no es parte del Olimpo del fútbol mundial, el Olimpo le pertenece. Es la memoria del fútbol que fue llevado a su apoteosis. Es D10s.

No fue un jugador más, fue D10s | Getty Images

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¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Argentina?

Tal como se dijo, para Lionel Scaloni es primordial el mediocampo. Es allí donde Argentina tiene una de sus grandes fortalezas, el Triángulo de Oro. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul juegan casi de memoria y no intentan sobresalir, sino ser funcionales al equipo. Con personalidades distintas, pero con una misión en conjunto, son una de las fortalezas indiscutibles con las que cuenta Scaloni.

Otro gran punto a favor de Argentina es la experiencia. Y cuando hablamos de eso, no nos referimos a lo aprendido en la cúspide, ni en la gloria. Más bien lo contrario. La Albiceleste es una selección que ha sabido sufrir y darle vuelta a sus malos momentos. Lo demostró en Qatar, haciendo que casi todos se olviden de la caída en el debut, ante Arabia Saudita. Y también, a más largo plazo, revirtieron dos finales de Copa América perdidas de forma consecutiva. Es decir, la resiliencia es algo que caracteriza a los pupilos de Scaloni. Porque lo que no te mata, te hace más fuerte.

Hay, sin embargo, claras debilidades en la Albiceleste. Una importante y que rara vez es explotada de forma contundente por sus rivales, es la “Messidependencia”. Pese a que no está en su mejor momento, la Pulga sigue siendo una referencia obligatoria para el equipo, que parece jugar para él. Cortando ese circuito, aún se le puede hacer mucho daño al cuadro de Scaloni.

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Por otro lado, los laterales también califican como una debilidad. De hecho, son el blanco de la mayoría de sus rivales. Argentina juega con laterales que se proyectan mucho y que dejan muchos espacios atrás. Un equipo con salida explosiva y que ocupe las bandas con carrileros rápidos, puede darle serios problemas.

Datos freak de la Albiceleste

Una de las cosas más raras, y con más sello argentino, que tendrá este Mundial es la “Ley Anti-Dibu”. No se trata de una especie de Antigua Sociedad Mística de los No-Homeros, como en Los Simpson. Lo que se pretende es cortar “el show de los arqueros” en las tandas de penales.

Para este Mundial 2026, por primera vez los arqueros no podrán distraer al pateador en los penales, tocar los postes, acomodar la red o demorar la ejecución. Esto, debido a las actuaciones del Dibu Martínez en Qatar 2022, donde se valió de “truquitos” para desconcentrar a los pateadores, tanto en cuartos de final, como en la final. Ahora, Emiliano tendrá que rebuscárselas.

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Como otro dato freak, debemos mencionar la leyenda del Papu Gómez. Era el alma de la fiesta en la interna de la Selección Argentina, pero, tras obtener la Copa del Mundo en 2022, simplemente se esfumó del radar de la Albiceleste y ningún jugador volvió ni siquiera a mencionarlo.

¿Qué pasó realmente con el Papu? Según han contado algunos programas de farándula argentinos, todo habría tenido su origen en una magia negra utilizada por el jugador del Calcio Padova para dejar fuera del pasado Mundial a Giovani Lo Celso. Al enterarse de la movida esotérica, los referentes del plantel habrían decidido hacerle el vacío al ex Sevilla, que, incluso, dejó de estar en equipos relevantes a nivel internacional.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

El récord supremo vendrá de la mano de Lionel Messi. La Pulga se transformará en el jugador argentino con mayor cantidad de mundiales (este será su sexto). Además, con 39 años, batirá el récord de longevidad de su país en un Mundial (hasta ahora, lo tiene Ángel Labruna, que jugó con 39 en Suecia 1958).

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Otro que pasará a la historia es Lionel Scaloni. Si supera la fase de grupos, el DT de la Selección Argentina se transformará en el técnico con más partidos jugados en un Mundial, superando los 14 de Carlos Bilardo y César Luis Menotti.

Scaloni camina hacia el récord | Getty Images

Agreguemos tres récords más a romper. El primero, es que Argentina puede transformarse en el primer bicampeón tras 64 años (lo lograron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962). Los otros dos tienen que ver con Lionel Messi, pues la Pulga, que ya es el jugador de la historia con más partidos en Copas del Mundo, ahora puede transformarse en el mejor habilitador de la historia (podría superar a Pelé, que dio 10 asistencias en mundiales; Lionel tiene 8). Y, por último, Messi puede transformarse en el jugador con más victorias en mundiales (Miroslav Klose tiene esa marca, con 17 victorias; Messi tiene 16).

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