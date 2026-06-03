Datos principales

Confederación: AFC.

Apodo: Oq boʻrilar (Lobos Blancos).

Ranking FIFA: 50°.

Grupo en el Mundial: K (Colombia, Portugal y RD Congo).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Cuatro veces enfrentó Uzbekistán a Irán en las Eliminatorias de la AFC. Ambos coincidieron en el Grupo E de la Segunda Ronda asiática, consiguiendo los mismos puntos para pasar de fase (catorce unidades)-

En la Tercera Fase, cayeron en el Grupo A, donde nuevamente se enfrentaron a Irán dos veces (dato freak: sacaron exactamente los mismos resultados, 2-2 y 0-0). Esta vez, sin embargo, tuvieron su único partido perdido en las Eliminatorias, cayendo ante Qatar. No obstante, el segundo lugar les permitió ir directamente al Mundial 2026.

Calendario y estadios en los que juega

Uzbekistán vs. Colombia (miércoles 17 de junio, 19:00 hrs, Estadio Azteca, Ciudad de México). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Portugal vs. Uzbekistán (martes 23 de junio, 13:00 hrs, NRG Stadium, Houston). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. RD Congo vs. Uzbekistán (sábado 27 junio, 19:30 hrs, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 2.330 kms. (Ciudad de México-Houston-Atlanta).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 2,8%

Llegar a cuartos de final: 2,8%

Llegar a semifinales: 1%

Llegar a la final: 0,3%

Ser campeón: 0,1%

Proyección de la IA

Para Gemini, Uzbekistán viajará a Norteamérica con la única misión de hacer un papel digno. Para la Inteligencia Artificial de Google, se despedirá en la fase de grupos.

De esta forma, en el bautismo de fuego ante Colombia, caerán (“derrota digna”); luego, ante Portugal, vivirán un verdadero infierno, cayendo inapelablemente (“será como escalar el Everest”); y, por último, ante RD Congo, perderán en un duelo apretado (“igual harán historia para su país”).

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El plantel de Uzbekistán

Porteros:

– Utkir Yusupov (Navbahor)

– Abduvohid Nematov (Nasaf)

– Botirali Ergashev (Neftchi)

Defensores:

– Rustam Ashurmatov (Esteghlal)

– Farrukh Sayfiev (Neftchi)

– Khojiakbar ​Alijonov (Pakhtakor)

– Sherzod Nasrullaev (Nasaf)

– Umar Eshmurodov (Nasaf)

– Abdukodir Khusanov (Manchester City),

– Abdulla Abdullaev (Dibba)

– Bekhruz Karimov (Surkhon)

– Jakhongir Urozov (Dinamo ‌Samarqand)

– Avazbek Ulmasaliev (AGMK)

Mediocampistas:

– Otabek Shukurov (Baniyas)

– Jaloliddin Masharipov (Esteghlal)

– Odiljon Hamrobekov (Tractor)

– Oston Urunov (Persépolis)

– Jamshid Iskanderov (Neftchi)

– Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor)

– Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir)

– Akmal Mozgovoy (Pakhtakor)

– Azizjon Ganiev (Al ​Bataeh)

– Sherzod ‌Esanov (Bujará)

Delanteros y Extremos:

– Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir)

– Igor Sergeev (Persépolis)

– Azizbek Amonov (Bujará)

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Jugador estrella: Eldor Shomurodov

Es el líder de la manada de lobos. Con experiencia en la élite del fútbol mundial, Eldor Shomurodov es, sin dudas, uno de los grandes referentes de la Selección de Uzbekistán.

Quizás, no es el más técnico con el balón en los pies, ni tiene la picardía del joven mediocampo uzbeko. No obstante, sus 1,90 metros de altura, sumado a una jerarquía obtenida a punta de goles, lo hacen el “Alfa” de los Lobos Blancos.

Shomurodov es sinónimo de gol en Uzbekistán. Su remate de pierna derecha es un misil y tiene un sacrificio aeróbico no muy visto entre los jugadores de su tamaño. Estas características lo han llevado a ser, prácticamente, un héroe nacional, siendo el pararrayos perfecto que absorbe la presión mediática a favor de la juventud.

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Los goles tienen un solo nombre en Uzbekistán: Shomurodov | Getty Images

Jugador a seguir: Abdukovir Khusanov

Abdukovir Khusanov empieza a consolidarse en el Manchester City. Llegado desde el Lens, el defensor ha conseguido granjear todas las dificultades de una liga tan difícil como la Premier y es uno de los bastiones de la zaga de Pep Guardiola.

La llegada al camarín de los Citizens hizo que Khusanov comenzase un despegue impresionante. Con 22 años, ya genera calma e impone respeto en el fondo uzbeko. No sólo destruye y corta, sino que también, gracias a la mano de Pep, ha obtenido la calma y la salida con el pase al pie.

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Con 1,86 metros de alto y la corpulencia de un guardia nocturno, este central intimida. Al punto de que un ex compañero en el Lens, Brice Samba, lo definió como “un verdadero monstruo que da miedo”.

Con la selección jugó catorce de los 16 partidos que llevaron a Uzbekistán al Mundial. De hecho, fue trascendental en el empate 2-2 conseguido ante Irán, de visita, que puso a los Lobos Blancos en su primera Copa del Mundo.

Técnico: Fabio Cannavaro

Para un desafío tan grande como la Copa del Mundo, Uzbekistán apostó por un técnico de etiqueta. Pese a que no tiene un largo recorrido en la banca, Fabio Cannavaro cuenta con la experiencia necesaria como para guiar a un equipo debutante. Sobre todo, porque los mundiales fueron lo suyo.

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Brevemente, su paso como jugador hay que tenerlo en cuenta. Capitán de la Azurra y récord de presentaciones con la camiseta de la Selección, Cannavaro es una leyenda del fútbol italiano. La cúspide en el combinado nacional la alcanzó en 2006, cuando llevó la jineta del equipo que salió campeón en Alemania y, luego, obtuvo el Balón de Oro. Eso sin contar su recorrido por los clubes más grandes del mundo, de la talla del Real Madrid, el Inter de Milán y la Juventus.

Cerrando ese paréntesis, lo cierto es que Cannavaro tiene una carrera reciente como DT. Su máximo logro fue en China, donde tuvo temporadas esplendorosas entre 2017 y 2021. El paso a las grandes ligas lo dio en 2024, cuando dirigió por seis partidos al Udinese.

Tras resultados variables en el Dinamo Zagreb, finalmente Fabio Cannavaro obtuvo una chance de oro. Su llegada a Uzbekistán se hizo con la selección con los pasajes ya listos al Mundial 2026, pero ha conseguido ir aceitando la máquina asiática. No por nada desde que llegó los Lobos Blancos han perdido un solo partido en ocho encuentros amistosos (ante Uruguay, por 2-1). Para la cita de Norteamérica el italiano quiere demostrar que desde fuera de la cancha también puede capitanear.

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El italiano que viene de un ascenso destellante en las bancas | Getty Images

Posible 11

Mejor participación de Uzbekistán en los Mundiales

Esta es la primera vez que Uzbekistán es parte de un Mundial. Pese a esto, en el pasado fueron parte de la Unión Soviética, nación que participó en siete Copa del Mundo, teniendo su mejor participación en Chile 1962 (cuarto lugar).

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Jugador histórico destacado: Maksim Shatskikh

Uzbekistán no es un país de larga tradición futbolística, por lo que la mayoría de sus grandes jugadores provienen de épocas recientes. Es el casi de Maksim Shatskikh, delantero de temer que brilló desde principios del 2000.

Es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores del Dinamo Kiev. En aquel equipo tuvo la difícil misión de reemplazar a Schevchenko, cuando éste partió al AC Milán. Y lo hizo de gran manera, convirtiéndose, incluso, en el máximo goleador de todos los tiempos de la Primera División ucraniana.

Si bien con su selección no consiguió llegar a un Mundial, sí estuvo realmente a nada de lograrlo en el camino a Brasil 2014. Allí, en el grupo final, un equipo liderado por Shatskikh fue relegado al repechaje por un gol de diferencia (de Corea del Sur). Finalmente, con la dura eliminación desde la tanda de penales ante Jordania, decidió ese mismo 2014 retirarse de su equipo nacional. Y quedó como goleador histórico durante largo tiempo, hasta que Shomurodov le quitó el puesto.

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¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Uzbekistán?

A diferencia de gran parte de las selecciones participantes, Uzbekistán basa su plantel en jugadores jóvenes, cuyo logro fue obtener la Copa Asia Sub-20 en 2023. Es por eso que joyitas emergentes como el volante Abbosbek Fayzullaev o el central Abdukodir Khusanov, tienen todas las cualidades para hacer una buena Copa del Mundo.

Ricardo Arjona diría que son la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Al menos el primero de esos conceptos le cabe a Eldor Shomurodov, delantero con pasos por la AS Roma, Cagliari y el Genoa, y que actualmente milita en el Istanbul Başakşehir de la Superliga turca.

Este capitán y máximo goleador histórico de Uzbekistán, es de aquellos que no desaprovechan las oportunidades y marcan cada ocasión que se les presenta. Además, con 1,90 metros de altura, es un peligro en cada balón parado.

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La poca experiencia mundialista es la más clara debilidad de esta selección debutante. Sin embargo, no es la única. Uzbekistán es un equipo que intenta salir tocando. Ese juego hace que, ante una presión alta, sufran demasiado. Lo peor de ello, es la previsibilidad de su estilo, que no se negocia.

Por otro lado, la línea de cinco con la que Uzbekistán intenta sellar su línea de fondo tiene problemas por las bandas. Mientras que los titulares cumplen bien, su desgaste de ida y vuelta es alto, por lo que en el último cuarto de juego se debe optar por la banca. Y los que entran desde allí no tienen la efectividad de quienes salen del campo.

Datos freak de los Lobos Blancos

Uzbekistán vivió una de las historias más injustas del fútbol mundial. No tan sólo les impidieron anotar un segundo gol en un partido, sino que, después, se lo declararon nulo y se tuvo que jugar de nuevo.

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Vamos por parte. Se jugaban las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006. Uzbekistán llegó, entonces, a la Cuarta Ronda, es decir a un partido de repesca de ida y vuelta, en el que se jugaban la opción de acceder al Repechaje Intercontinental, ante Trinidad y Tobago.

Los uzbekos marcaron un penal con el que terminaban venciendo por 2-0 a Baréin y todo era alegría en Taskent. No obstante, el árbitro japonés, Toshimitsu Yoshida, invalidó el tanto, por invasión de área. Hasta ahí, todo bien. El problema es que en vez de repetir el tiro desde los doce pasos, inventó una regla y cobró tiro libre indirecto. Tras el encuentro, la Federación de Fútbol de Uzbekistán elevó un reclamo ante la AFC. Les salió el tiro por la culata: en vez de darles el 3-0 a favor (que era lo que buscaban), terminaron repitiendo el encuentro y esta vez empataron 1-1, sellando la clasificación de bareiní por la regla del gol visitante (igualdad a cero en Manama).

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Un pequeño dato freak anexo: Ravshan Irmatov es el uzbeko con más partidos en un Mundial. Claro, pero… ¡es árbitro! Y no es solamente un hombre récord en su país, pues este referí es, además, el que más partidos ha dirigido en la historia de la Copa del Mundo, con 11 duelos con el silbato en el bolsillo.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Dejando de lado los récords más obvios (como el primer triunfo en un Mundial, el primer gol, la primera valla invicta, etc.), Uzbekistán puede conseguir una hazaña que, hasta la actualidad, sólo han logrado Corea del Norte en 1966 y Arabia Saudita en 1994.

¿De qué se trata esto? Los uzbekos podrían igualar el mejor debut de una selección asiática en un Mundial. Los norcoreanos sorprendieron al mundo en 1966, metiéndose en octavos y dejando afuera a Italia y Chile. Arabia Saudita, por su parte, clasificó segunda del Grupo F, en el que estuvo junto a Bélgica y Países Bajos, perdiendo ante Suecia en octavos. Ahora… ¿es el turno de los uzbekos de dar la sorpresa?

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