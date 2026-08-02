El "10" de los azules volvió a jugar 90 minutos tras casi seis meses, contó un duelo familiar que le pegó duro y reafirmó su compromiso con el Romántico Viajero. "Por algo estoy acá", lanzó en TNT Sports.

Entre Lucas Assadi y Eduardo Vargas armaron el primer gol de la U de Chile en la trabajada victoria ante Huachipato. El tanto que desamarró el cerrojo que planteó el equipo de Talcahuano luego de la expulsión de Maximiliano Rodríguez a instancias del VAR.

Fue en el segundo tiempo. Poco antes de los 10 minutos. Y el “10” del Romántico Viajero, quien volvió a ser titular, puso un preciso centro para que Vargas se vistiera de acróbata. Con una pirueta espectacular, Turboman provocó algo que parecía imposible y derrotó la resistencia de Christian Bravo.

El golero de los Acereros había estado infranqueable en la primera parte con varias tapadas de alto nivel. Pero nada pudo hacer ante esa tijera del “11” de los azules. Tras el partido, Assadi ovacionó la definición del renquino. “Siento que es toda del Edu porque fue un golazo”, afirmó en TNT Sports.

La tijera espectacular de Eduardo Vargas tras un preciso centro de Assadi. (Felipe Zanca/Photosport).

“Pero yo estoy siempre aportando al equipo. Feliz de volver a jugar 90 minutos, lo necesitaba. Más allá de no ser citado, también fueron cosas personales: perdí a mis dos abuelos por parte de mamá muy seguido en un mes”, aseguró el volante ofensivo surgido en el semillero azul.

Lucas Assadi en acción ante Huachipato. (Felipe Zanca/Photosport).

Profundizó algo sobre ese duelo que afectó a su progenitora. “No es grato ver a la mamá triste. Entonces esto también es por ella, por mi papá esto volver a jugar y volver al equipo”, manifestó Assadi en esa entrevista que le concedió al periodista Marcelo Díaz.

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Lucas Assadi le dio total mérito a Eduardo Vargas por el 1-0 parcial de la U de Chile vs Huachipato. Y reafirmó el compromiso con el Bulla luego de su frustrado traspaso a Europa, pues Azul Azul rechazó una oferta desde Israel por el “10”. La propuesta no satisfizo la pretensión de la concesionaria.

“Eso quiero: seguir jugando, aportar al equipo, disfrutar y ser feliz acá que es muy lindo. También hoy vino mucha más gente y darles este triunfo a ellos”, aseguró Assadi, quien se refirió abiertamente a las razones que lo llevaron a quedarse en el Centro Deportivo Azul.

Desde este duelo vs Palestino que Assadi no jugaba un partido completo. (Felipe Zanca/Photosport).

Ante aquel tema, planteó que “por algo sigo acá, esta es la respuesta. Estoy feliz y contento de volver a jugar”. Por lo pronto, Assadi disputó 90 minutos después de casi seis meses. La última vez que lo había hecho fue el 13 de febrero en un empate sin goles ante Palestino.

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