Unas 500 personas llegaron al aeropuerto para recibir al meta de Cabo Verde que fue furor en el Mundial 2026 en una manifestación casi nunca vista en el país por algún refuerzo.

Luego de una negociación que se dilató mucho más de lo esperado por Colo Colo, finalmente Vozinha abordó el vuelo desde Europa que lo trajo hasta Chile. El portero de Cabo Verde fue furor en el Mundial 2026 y eso provocó una locura total para darle la bienvenida.

Todo ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde unos 500 hinchas albos se dieron cita para recibir al golero de 40 años que se transformará en el primer refuerzo del Cacique en el mercado invernal de fichajes. Una recepción de la que nadie tiene recuerdos.

“No tengo noción de una llegada que haya generado tanta expectativa”, manifestó Marcelo Ramírez, exarquero del cuadro colocolino, en el panel de Todos Somos Técnicos. Algo muy similar comentó Gonzalo Fierro, quien recordó dos retornos al elenco albo.

Varios fanáticos llegaron con la camiseta de Colo Colo en honor a Vozinha. (Diego Martin/Photosport).

El de Matías Fernández y el de Arturo Vidal. “Llenaron el estadio, pero no creo que haya ido mucha gente a buscarlos al aeropuerto como en el caso de Vozinha”, analizó el Pistolero en el programa estrella de TNT Sports. Esa efervescencia la confirmó también RedGol.

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Fiebre total por Vozinha en su aterrizaje en Chile para sumarse a Colo Colo

Un hervor difícilmente igualable se dio en el principal terminal aéreo de Chile en el recibimiento a Vozinha, quien muy pronto completará los trámites para enrolarse definitivamente a Colo Colo, donde apunta a pelear el lugar con el joven Gabriel Maureira.

Muchos hinchas, unos 500, llegaron al Aeropuerto Internacional de Santiago por Vozinha. (Diego Martin/Photosport).

Nuestro compañero Carlos Quichiz captó varios videos en el aeropuerto, donde literalmente “no se podía ni caminar” por la cantidad de gente que llegó para darle un caluroso recibimiento al meta de 40 años que fue capitán de Cabo Verde en el Mundial 2026.

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Hubo espacio para un bombo y varias canciones en honor al golero, quien terminó su contrato con el CD Chaves de Portugal el 30 de junio, en plena Copa del Mundo. Después de varias idas y vueltas, Vozinha finalmente va caminando para Pedrero. O volando. Pero llegará en medio de una locura pocas veces vista en Chile por un refuerzo.

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