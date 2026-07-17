Rambo Ramírez le entrega su bendición a Vozinha: “Una figura mundial en Colo Colo”

Marcelo Ramírez señala que la llegada de Vozinha sería un "batacazo" en el mercado y que puede ayudar mucho a Gabriel Maureira.

El anuncio de que Colo Colo realizó una oferta formal a Vozinha, para ficharlo como el refuerzo bombástico del mercado de pases, tiene a todos los hinchas muy expectantes.

Quien se refirió a este asunto es Marcelo Ramírez, ex portero del Cacique y emblema de los albos en la década de los 90. “Imagínate lo que significaría tener una figura mundial en el plantel de Colo Colo”, señala en charla con Redgol.

Admite que “sería un golpe fuerte, porque Vozinha fue el jugador que va a quedar más recordado de este Mundial, quizás junto con Haaland”.

“Tuvo partidos brillantes y posee un carisma especial. Sería tremendo. Pero deben manifestarse de Colo Colo, aunque sea un batacazo”, declara el popular Rambo.

Vozinha es opción en el arco de Colo Colo

La ayuda de Vozinha a Maureira si llega a Colo Colo

En Colo Colo apostaron por Gabriel Maureira luego de la lesión de Fernando De Paul, por lo que Marcelo Ramírez ha sido un detractor de traer un meta que venga a tapar al joven meta del Cacique.

Eso sí, el discurso cambia cuando se trata del africano. “Frente a una figura como sería la llegada de Vozinha, creo que en este caso sería un gran aprendizaje para Maureira”, explica.

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“Este arquero se ganó el corazón de todos, no hay lugar en la tierra donde no lo quieran. Pulgar para arriba si es que termina llegando”, es lo que señala Ramírez.

Eso sí, no se hace muchas ilusiones. “Mira, yo en estas cosas si no habla Morón, Mosa o Pizarro, no me puedo hacer cargo del rumor. No lo he oído de ellos, mientras no se manifiesten…”, cerró.