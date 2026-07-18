El Cacique ya tiene oncena definida para lo que será el cierre de su intertemporada en Colombia frente al Millo. Fernando Ortiz se la juega.

Colo Colo tiene formación confirmada para salir a enfrentar su primer examen antes de la segunda rueda. Este sábado 18 de julio el Cacique visita a Millonarios en Colombia y lo hace con una oncena en la que no se guardarán nada.

Después de un breve descanso, Fernando Ortiz reinició los trabajos del plantel en tierras cafetaleras y sin ningún refuerzo para la mitad que queda del 2026. Es por ello que el DT no se hace problemas y manda a la cancha lo mejor que tiene a disposición.

Con algunos regresos esperando sumar minutos en la banca y confirmando a los que han sostenido esta temporada, el Eterno Campeón sale a buscar un triunfo clave. Esto, ya que necesita recuperar confianza después de un cierre de semestre en el que mostró algunas dudas.

Colo Colo con formación estelar al amistoso contra Millonarios

En Colo Colo no andan con cosas y salen a pelear por un triunfo desde el primer minuto ante Millonarios. El Cacique confirmó su formación inicial para el amistoso de esta noche, en la que Matías Fernández Cordero es la principal novedad.

Matías Fernández Cordero vive días claves en Colo Colo y va de titular en la formación contra Millonarios. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz apuesta por mantener a los que han sostenido la campaña hasta ahora. Así, el DT arranca con Gabriel Maureira en la portería jugándose un duelo especial ante los rumores que acercan a un nuevo arquero al Estadio Monumental.

En la defensa, Colo Colo mantiene su línea de tres pero con una modificación a lo habitual. Jeyson Rojas baja al fondo para acompañar a Arturo Vidal y Erick Wiemberg, dejando en la banca a Joaquín Sosa y Jonathan Villagra, los titulares que terminaron con algunos problemas físicos.

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En el mediocampo y ante el retroceso de quien cumple habitualmente como puntero derecho, Matías Fernández Cordero vuelve a ser considerado. Junto a él estarán Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en la banda izquierda.

Finalmente está el ataque, donde Javier Correa quedó afuera de la citación y va a la banca para sumar minutos si lo necesitan. Hoy, la dupla será Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

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De esta manera, Colo Colo tiene formación confirmada para el amistoso ante Millonarios. Esta será con Gabriel Maureira en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en la defensa; Matías Fernández Cordero, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en la delantera.

El próximo partido de Colo Colo

Luego del amistoso con Millonarios, Colo Colo se prepara para su regreso a la acción en la Liga de Primera 2026. El próximo viernes 24 de julio el Cacique recibe a Deportes Limache a partir de las 20:30 horas.

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En resumen, la formación de Colo Colo