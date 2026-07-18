Justo antes de que el Cacique visite al Millo en Colombia, el ex U de Chile reveló una imagen compartiendo con el King y el otro chileno. Ahora se verán las caras en la cancha.

Colo Colo y Millonarios se ven las caras este fin de semana en un amistoso que tendrá a viejos conocidos en la cancha. El Cacique visita al Millo en medio de su intertemporada en Colombia, con nombres como Rodrigo Contreras y Rodrigo Ureña reencontrándose con el fútbol chileno.

Los ex jugadores de la U de Chile son parte del plantel del elenco colombiano, pero en la previa su pasado azul no ha sido un impedimento para mostrar su admiración por un referente albo: Arturo Vidal.

En la antesala del encuentro, el ex delantero del Romántico Viajero sorprendió a todos con una imagen junto al King y su compañero chileno en el club. Ahí le dejó una frase a cada uno con la que demostró que no podía creer el momento que compartió junto al bicampeón de América.

Tucu Contreras olvida pasado en la U: destapa encuentro con Vidal y Ureña antes de jugar contra Colo Colo

El amistoso entre Colo Colo y Millonarios fue la excusa perfecta para un junte con pasado y presente en el fútbol chileno. Rodrigo Contreras reveló su reunión junto a Arturo Vidal y Rodrigo Ureña antes de que se enfrenten en Colombia.

Contreras compartió una imagen con Vidal y Ureña antes del amistoso de Millonarios con Colo Colo. Foto: Instagram.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el ex atacante de la Universidad de Chile reveló el momento que compartieron los tres en la antesala del encuentro. Aunque más allá de la instancia, fue la frase la que dio que hablar.

Además del cariñoso abrazo, Rodrigo Contreras dedicó una frase tanto a Arturo Vidal como a Rodrigo Ureña, su compañero en Millonarios. “Buena charla, cracks“, señaló el Tucu.

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Si bien era una frase de admiración por ambos, no faltaron los hinchas de la U a los que no les gustó ver a uno de sus ex jugadores tan cercano al referente de Colo Colo. Aunque no es novedad que entre futbolistas mantengan relaciones de amistad, más allá de los colores.

Ahora los tres se preparan para verse las caras en un amistoso que promete. El Eterno Campeón debe recuperar ritmo después de la breve pausa para llegar con todo a la segunda rueda, lo mismo que en el Millo, al que le exigen ser campeón a fin de año.

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Rodrigo Contreras, Arturo Vidal y Rodrigo Ureña comparten un cariñoso encuentro antes de ser rivales. Colo Colo y Millonarios se enfrentan en un partidazo, del que podrás conocer todos los detalles junto a RedGol.

Fecha y hora del amistoso de Colo Colo con Millonarios

Arturo Vidal, Rodrigo Contreras y Rodrigo Ureña buscarán sumar minutos en el amistoso entre Colo Colo y Millonarios. El encuentro, a disputarse en Colombia, está programado para este sábado 18 de julio desde las 19:00 horas.

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En resumen, Colo Colo, Millonarios y Vidal