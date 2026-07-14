El King apareció en plena intertemporada de Colo Colo a festejar lo hecho por la Roja de Europa, a la que ve levantando el título el fin de semana. Ironizó con su predicción.

España consiguió avanzar a la gran final del Mundial 2026 dejando en el camino al que era, quizás, el principal candidato. La Roja de Europa se impuso por 2 a 0 ante Francia y sacó pasajes a la definición del torneo, haciendo feliz a todo un país y hasta a Arturo Vidal.

¿Qué tiene que ver el King en todo esto? Días atrás, el volante usó sus redes sociales para entregar su pronóstico de quién será el campeón del torneo, dando a los españoles como sus favoritos.

Es por ello que luego de la victoria ante Francia, el bicampeón de América interrumpió su intertemporada con Colo Colo en Colombia para salir a inflar el pecho. Aunque no fue lo único, ya que también lanzó un picante mensaje para bromear con su predicción mundialera.

Arturo Vidal infla el pecho por su predicción sobre España en el Mundial 2026

Arturo Vidal está disfrutando el Mundial 2026 a su manera. El King ha seguido los detalles de la cita planetaria y, pese al triple turno que tiene con Colo Colo en Colombia, igual se las arregló para reaccionar a lo hecho por sus favoritos para ganar el torneo: España.

Después de eliminarlos en 2014, Arturo Vidal apuesta por España como campeón del Mundial 2026. Foto: Getty Images.

Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.

A través de su cuenta de Instagram, el volante publicó un video festejando la victoria de la Roja de Europa frente a Francia. “Ya les dije quién iba a ser el campeón del mundo“, lanzó de entrada.

En esa misma línea, Arturo Vidal le enrostró a quienes lo criticaron por poner sus fichas en los españoles el que hayan llegado a la final. “Avisé antes que España será campeón del mundo y que iba a pasar a Francia“.

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Finalmente y para poner picante, aunque principalmente humor, el King dejó un irónico mensaje por su predicción mundialera. “El que más sabe de fútbol soy yo“, remató entre risas.

Ahora el capitán albo quedará atento a lo que pase con el rival de su candidato, el que saldrá del duelo entre Argentina e Inglaterra. Sea el que sea, de seguro le hará difícil la tarea a uno de los candidatos que respondió a su cartel.

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Arturo Vidal va con todo apoyando a España en el Mundial 2026. El King pone a la Roja de Europa como su favorita para levantar el título mientras él entrena con todo para la segunda rueda que se le viene con Colo Colo.

Fecha y hora de la final del Mundial 2026

España está instalado en la gran final del Mundial 2026 y espera rival entre Inglaterra y Argentina. La definición de la cita planetaria está programada para este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas.

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En resumen, Vidal y el Mundial 2026