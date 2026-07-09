El King no está ajeno a la cita planetaria y dio a los cuatro equipos que, para él, definirán el título. Eso sí, dejó afuera una selección que lo tiene enamorado.

El Mundial 2026 llega a sus cuartos de final con ocho equipos soñando con levantar el título. La competencia llega a una instancia decisiva y que tiene a Arturo Vidal sacando cuentas con sus candidatos a ser campeones del mundo.

El King no ha quedado ajeno a la fiesta del fútbol y, mientras aprovecha el descanso de Colo Colo, sigue atento lo que pasa en Norteamérica. Tanto, que se la jugó con los clasificados a las semifinales de la cita planetaria.

Pero más allá de las selecciones a las que instaló en la ronda de los cuatro mejores, el bicampeón de América sorprendió dejando en el camino a una que lo tiene encandilado. Esto, ya que choca con uno de los principales animadores del certamen hasta ahora.

Arturo Vidal se la juega con sus candidatos a las semifinales del Mundial 2026

En medio de sus vacaciones antes de la segunda rueda, Arturo Vidal aprovecha para ver la definición del Mundial 2026. El King ha seguido atentamente la cita planetaria y en las últimas horas hasta se la jugó con los clasificados a las semifinales.

A pesar de que le encanta, Arturo Vidal dejó a Marruecos afuera de las semifinales del Mundial 2026. Foto: Getty Images.

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A través de su cuenta de Instagram, el bicampeón de América publicó un video hablando sobre los cruces y de entrada dejó afuera al equipo que lo tiene fascinado. “Partido muy difícil, Marruecos me encanta pero Francia tiene un equipazo y está un pasito más arriba, así que pasará Francia. Marruecos puede pelear hasta el final”.

El ganador de ese cruce se verá las caras con el que, para Arturo Vidal, será el nuevo campeón del Mundial. “España es mi candidato número 1 y seguramente va a pasar, pero Bélgica será un rival duro que mejoró mucho en el último partido. Pero sigo creyendo que España será campeón del mundo”.

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Por el otro lado del cuadro están Noruega e Inglaterra, donde el King no tiene dudas de quién seguirá con vida. “Intenso, duro, de muchos goles, pero creo que pasará Inglaterra. En el último partido demostró otra cara“.

Finalmente está el cruce entre Argentina y Suiza, el que está muy dividido para el volante. “Partido muy abierto, los dos tienen muchas chances de pasar pero Argentina tiene a Leo y, si está prendido, pasará Argentina“.

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De esta forma, Arturo Vidal pone a Francia, España, Inglaterra y Argentina en las semifinales del Mundial 2026. El King se la juega toda con los principales favoritos a quedarse con un torneo que entra en su fase decisiva esta tarde.

Fecha y hora de las semifinales del Mundial 2026

Arturo Vidal se prepara para ver los cuartos de final del Mundial 2026. La ronda de los cuatro mejores se disputará entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio, con ambos partidos a partir de las 15:00 horas.

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En resumen, Vidal y el Mundial