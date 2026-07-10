Murat Yakin, entrenador del combinado helvético, adelantó lo que será el choque ante los albicelestes de este sábado.

Suiza quiere seguir haciendo historia en este Mundial 2026 tras alcanzar los cuartos de final, su mejor actuación desde la década de los 30. Sin embargo, al frente estará una potencia como Argentina, un desafío de palabras mayores.

Además, si a eso le sumamos todas la polémica que ha rodeado a la albiceleste por las supuestas ayudas que ha recibido a lo largo del torneo, la dificultad del partido para los helvéticos parece crecer hasta lo imposible.

Sin embargo, Murat Yakin piensa de otra forma. Y es que para el DT del combinado suizo esas ayudas no han existido, a tal punto de confirmar que, bajo su visión, se han jugado partidos justos en esta cita planetaria.

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DT de Suiza descarta creen que ayuden a Argentina en este Mundial 2026

Así lo dejó en claro en conferencia de prensa, donde aseguró que “creo en general que se juegan partidos justos. Hoy en día se puede se puede controlar todo con la tecnología y el VAR. Argentina tiene un estilo de juego duro. Argentina vuelve a mostrar su astucia en cada enfrentamiento. Juegan con mucha pasión y si no te le plantas es difícil ganarles”.

“No diría que haya pasado algo malo o negativo. No hay que resolver con palabras después del partido. Es en el tiempo del juego, en los 90 minutos cuando se tiene la oportunidad. Insultar después no tiene nada que ver”, añadió.

Murat Yakin ha dirigido en este Mundial 2026 la mejor campaña de Suiza en una Copa del Mundo. | Foto: Getty Images.

Al ser consultado sobre si es posible que puedan controlar a Lionel Messi, el DT se limitó a declarar que “una pregunta sorprendente, ¿no? sí, primero que nada, hay varias soluciones. Intentaremos hacerlo bien y mañana actuar en el campo como colectivo”.

“Hay que intentar, claro, mantener la presión alta contra una Argentina que, siendo los actuales campeones del mundo, también intentará hacer el trabajo necesario en el campo. Podemos hablar mucho, pero al final hay que demostrarlo en el campo y ya tenemos nuestras soluciones”, concluyó.

¿Cuándo juegan Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026?

Albicelestes y helvéticos se verán las caras este sábado 11 de julio a las 21:00 (hora de Chile) en Kansas City. El ganador de este cruce enfrentará en semis al que pase entre Inglaterra y Noruega.

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En síntesis