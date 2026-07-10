Mario Alberto Kempes, campeón del Mundo con los argentinos en el Mundial de 1978, se cansó de que digan que la albiceleste está siendo beneficiada.

Este Mundial 2026 está otra vez quedando marcada por las acusaciones contra la selección argentina de ser beneficiada por la FIFA. La victoria sobre Egipto en los octavos de final encendieron todavía más la polémica, sobre todo por un par de cobros arbitrales cuestionables.

Uno que salió a responder con todo estos ataques al otro lado de la cordillera fue Mario Alberto Kempes, campeón con la albiceleste en el Mundial de Argentina 1978, quien derechamente se cansó de que digan que a su selección la están ayudando.

El Matador apuntó fuerte y dura contra los “perdedores que siempre lloran” y aseguró que es absurdo pensar que a un combinado nacional le pueden regalar una Copa del Mundo.

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Kempes quema todo en Argentina en este Mundial 2026

El ex delantero aseguró en charla con TyC Sports que “los perdedores siempre van a llorar. Y para pensar que te regalan un Mundial hay que ser muy, muy…”.

“Después de todo lo que nos dijeron a nosotros en el 78′ yo ya estoy curado de espanto. Hoy hablaba con una radio de Colombia y me preguntaron si era verdad que a la Argentina le habían regalado el Mundial de Qatar y ahora le están regalando los partidos”, agregó.

El arbitraje del Argentina vs Egipto está en tela de juicio por un par de cobros polémicos. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, el Matador fue enfático en señalar “¿qué podés decir? Que sigan hablando, no hay problema. Si respondés cada vez que te preguntan, te volvés loco”.

Cabe recordar que ahora los albicelestes enfrentarán en los cuartos de final a Suiza este sábado 11 de julio a las 21:00 (hora de Chile) en Kansas City. Los helvéticos vienen de dejar en el camino vía lanzamientos penales a Colombia.

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En síntesis