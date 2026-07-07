El presidente de la FIFA está siendo muy cuestionado por las supuestas ayudas a Argentina.

Pasarán los días y la polémica seguirá. Lo sucedido entre Argentina y Egipto en la Copa del Mundo 2026 da para largo y todos apuntan contra una supuesta ayuda para los actuales campeones.

La Albiceleste perdía por 2-0, pero en los minutos finales dieron vuelta el marcador y se quedaron con la victoria por 3-2. Claro que más allá de la épica victoria, mucho se debate sobre una jugada que les quitará el sueño por años a los faraones.

El gesto de Infantino

Cuando igualaban 2-2, Mohamed Salah cayó en el área de Argentina y no se sancionó nada. En la contra, la Albiceleste anotó el 3-2 y quedó la grande. Todos en Egipto exigieron la revisión de la jugada, pero desde el VAR no llamaron al árbitro François Letexier.

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“Hay apoyo al campeón del mundo y no entiendo por qué. Parece que hay deseos de ver que Messi siga adelante en el torneo. Quizá tiene que ver con marketing“, aseguró el DT de los faraones, Hossam Hassan, luego del encuentro.

“Prefiero no opinar. No quiero hablar del árbitro porque me meteré en problemas. Pero todo el mundo vio lo que pasó. No tengo mucho más que añadir“, indicó por su parte Mohamed Salah, capitán de Egipto.

Mientras está la grande en el planeta fútbol por esta polémica, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistió al partido entre Colombia y Suiza en Vancouver. Mientras estaba en las tribunas del BC Place, unos hinchas le pidieron posar con la bandera de Egipto y el directivo aceptó sin problemas.

Infantino posando con la bandera de Egipto. Imagen: Getty

La imagen de Infantino con la bandera del país africano rápidamente comenzó a viralizarse por el contexto en el que se da. Si bien no tendría nada de malo, muchos lo han interpretado como un gesto de paz con Egipto y sus hinchas, quienes están muy molestos por lo sucedido contra Argentina.