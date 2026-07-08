Los ocho mejores se jugarán todo por un lugar en semifinales. Revisa la programación completa y dónde ver cada partido del Mundial.

El Mundial 2026 se tomará este miércoles el primer día de descanso desde que comenzó el torneo. Tras el cierre de los octavos de final, las selecciones tendrán una pausa antes de volver con los cuartos de final.

La competencia se reanudará este jueves 9 de julio, con los partidos que definirán a quienes serán los semifinalistas. Los partidos se disputarán hasta el sábado 11 de julio, en distintas ciudades de Estados Unidos.

Las ocho selecciones que siguen compitiendo por el título son Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza, buscando dar un paso más rumbo a la gran final del Mundial.

Francia vs. Marruecos abren los cuartos de final este miércoles – Getty

Programación cuartos de final Mundial 2026

📅 Jueves 9 de julio

16:00 horas: Francia vs. Marruecos | Estadio Boston

📅 Viernes 10 de julio

15:00 horas: España vs. Bélgica | Estadio Los Ángeles

📅 Sábado 11 de julio

17:00 horas: Noruega vs. Inglaterra | Estadio Miami

21:00 horas: Argentina vs. Suiza | Estadio Kansas City

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En cuanto a la transmisión, solo el duelo de España vs. Bélgica y Argentina vs. Suiza, serán transmisitidos por las pantallas de Chilevisión y sus diferentes plataformas.