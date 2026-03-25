Brasil y Francia animarán uno de los amistosos más atractivos en la previa del Mundial 2026, en un duelo que se jugará este jueves. La Verdeamarela llega con un rendimiento irregular, con dos triunfos, un empate y una derrota, bajo el mando de Carlo Ancelotti.

Mientras que Francia llega como uno de los grandes candidatos, que viene de ser subcampeón en Qatar 2022, tercero en la Nations League y con un paso sólido e invicto en las Eliminatorias.

En Brasil, la atención estará en el protagonismo que pueda asumir Vinicius Jr. de cara a su primera Copa del Mundo como gran figura del equipo. Por su parte en Francia la competencia interna alta, con varias estrellas peleando por un lugar en la lista final.

Brasil vs. Francia: Horario y dónde ver el amistoso

Brasil vs. Francia se enfrentan este jueves 26 de marzo a partir de las 17:00 horas de Chile en el Gillette Stadium de Massachusetts.

La transmisión del amistoso internacional, será unicamente de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium .

La declaración de Vinicius que sacude a Brasil

En la previa del amistoso, Vinicius Jr. habló en conferencia de prensa y dejó claro que la Verdeamarela no se siente candidata, asegurando que el equipo prefiere mantenerse al margen del favoritismo previo a la cita mundialista.

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“No queremos el favoritismo, no lo somos, queremos llegar a la Copa del Mundo como estamos llegando a los amistosos: con tranquilidad, paciencia, enfocados en lo que estamos trabajando”, dijo el delantero.

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Además, agregó: “El protagonismo puede ser de cada jugador en cada partido. Yo no quiero ser artillero, quiero hacer mi trabajo y ser campeón”, agregó.

Recordemos que Brasil será parte del Grupo C, en Mundial 2026, donde se medirá con sus similares de Marruecos, Haití y Escocia en la primera ronda.

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En resumen…