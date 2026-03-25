Italia se jugará nuevamente una carta clave en su camino al Mundial 2026. Este jueves recibirá a Irlanda del Norte buscando avanzar en el repechaje, mientras que en la otra llave Gales y Bosnia-Herzegovina definirán al otro finalista.

La Azzurra llega en buen momento, con seis triunfos en sus últimos siete partidos y un historial favorable ante Irlanda del Norte, que intentará dar el golpe y volver a una Copa del Mundo por primera vez desde 1986.

Italia vs. Irlanda del Norte: Dónde ver EN VIVO

Italia vs. Irlanda del Norte se enfrentan este jueves 26 de marzo a partir de las 16:45 horas de Chile en el New Balance Arena, Italia.

Este duelo por el repechaje lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium .

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

ver también ¿Va por TV? Confirman el canal que transmite Bolivia vs. Surinam por el repechaje rumbo al Mundial 2026

Programación del repechaje UEFA al Mundial 2026

El repechaje europeo se disputará en un formato de cuatro llaves, cada una con semifinales y final a partido único, a jugarse el 31 de marzo en horario a definir.

Publicidad

Publicidad

Los cuatro campeones de cada llave serán quienes obtengan los últimos boletos de Europa para el Mundial 2026.