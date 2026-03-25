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Mundial 2026

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite Italia vs. Irlanda del Norte por el repechaje de Europa al Mundial 2026

Italia no logró clasificar directamente desde su grupo y deberá jugar el repechaje UEFA, que se define en semifinal y final a partido único dentro de cada ruta.

Por Franccesca Arnechino

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Giacomo Raspadori festeja su gol contra Estonia en las Eliminatorias de la UEFA.
© Getty Images.Giacomo Raspadori festeja su gol contra Estonia en las Eliminatorias de la UEFA.

Italia se jugará nuevamente una carta clave en su camino al Mundial 2026. Este jueves recibirá a Irlanda del Norte buscando avanzar en el repechaje, mientras que en la otra llave Gales y Bosnia-Herzegovina definirán al otro finalista.

La Azzurra llega en buen momento, con seis triunfos en sus últimos siete partidos y un historial favorable ante Irlanda del Norte, que intentará dar el golpe y volver a una Copa del Mundo por primera vez desde 1986.

Italia vs. Irlanda del Norte: Dónde ver EN VIVO

Italia vs. Irlanda del Norte se enfrentan este jueves 26 de marzo a partir de las 16:45 horas de Chile en el New Balance Arena, Italia.

Este duelo por el repechaje lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
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Programación del repechaje UEFA al Mundial 2026

El repechaje europeo se disputará en un formato de cuatro llaves, cada una con semifinales y final a partido único, a jugarse el 31 de marzo en horario a definir.

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Los cuatro campeones de cada llave serán quienes obtengan los últimos boletos de Europa para el Mundial 2026.

🌍 Repechaje Europeo – Programación
Ruta Partido Fecha Hora TV
A Italia vs Irlanda del Norte Jueves 26 16:45 ESPN / Disney+
A Gales vs Bosnia Jueves 26 16:45 ESPN 2 / Disney+
B Ucrania vs Suecia Jueves 26 16:45 Disney+
B Polonia vs Albania Jueves 26 16:45 Disney+
C Turquía vs Rumanía Jueves 26 14:00 ESPN / Disney+
C Eslovaquia vs Kosovo Jueves 26 16:45 Disney+
D Dinamarca vs Macedonia Jueves 26 16:45 Disney+
D República Checa vs Irlanda Jueves 26 16:45 Disney+
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